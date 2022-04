Wat tovert 'Dagelijkse Kost' deze week op je bord?

Foto: Eén/VRT - © Sam Van den Brandt 2019

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag

Dit is puur comfort food! Een smeuïge puree, knapperig gebakken vis en een simpel slaatje, met daarbij een geniale saus. Een heerlijk visgerecht waar niet veel werk aan is met een fantastisch eindresultaat.

Dinsdag

Iedereen kent de Italiaanse deegkussentjes wel. Ze zijn nog lekkerder in een romige saus met ham, tuinbonen en radicchio. De tallegiokaas geeft deze gnocchi een extra pittige punch. Woensdag

Een supermakkelijke taart met een zachte bodem, stukjes rabarber en een krokante crumble 'on top'. Ideaal voor bij een lekker kopje thee of koffie. Donderdag

Deze sushi met asperges is een schot in de roos voor alle liefhebbers van de oosterse keuken, en bovendien helemaal niet zo moeilijk. Gewoon doen! Vrijdag

Het eerste barbecuegerecht van 2022 is een feit en het is meteen een knaller van formaat! Boterzachte gegrilde vleesribben, een gepofte aardappel met gebakken ui, zure room en huisgemaakte bierketchup. 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.15 uur op Eén.