Wat tovert 'Dagelijkse Kost' deze week op je bord?

Foto: Eén/VRT - © Filip Van Roe 2020

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Pasta pesto met oesterzwammen en rucola

Deze zalig romige pasta met pesto en gebakken oesterzwammen is klaar in een handomdraai. De ideale maaltijd na een lange werkdag.

Dinsdag: Boerenworst met boerenkool en mosterdpuree

Vandaag maakt Jeroen nog eens rasechte dagelijkse kost. Een lekkere gebakken boerenworst met gestoofde boerenkool en puree met mosterd. Woensdag: Muhammara-dip met flatbread en lamsgehaktballetjes met feta

Zoek je een origineel hapje om te delen met familie en vrienden? Muhammara is een Syrische dipsaus op basis van paprika, chili en walnoot. Gebakken balletjes van lamsgehakt en feta, wat brood erbij en de avond kan beginnen. Donderdag: Bretoense perentaart

Wat een toptaart! Dit is een rustieke perentaart met grote stukken fruit, amandel en zoet kruimeldeeg. Ideaal voor bij een lekker kopje koffie of thee. Vrijdag: Kippenblokjes in zoetzure saus met rijst

Een absolute klassieker onder de afhaalgerechten en nu ook een winner bij 'Dagelijkse kost'! Krokante stukjes gebakken kip in een zoetzure saus tjokvol groenten met rijst. Laat het weekend maar komen! 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.15 uur op Eén.