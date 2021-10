Wat staat er op de planning van National Geographic?

'Lost Treasures of Egypt' is een meeslepende serie boordevol actie die internationale teams van egyptologen volgt bij het opgraven van 's werelds rijkste schat aan oude archeologie.

Door middel van opgravingen en ongekende toegang tot de teams in de frontlinie van de archeologie, volgen we deze hedendaagse ontdekkingsreizigers terwijl ze de strijd aangaan met schroeiende hitte en onherbergzaam terrein om de ontdekkingen van hun leven te doen.

Vanaf 22 november elke maandag om 21.00 uur op National Geographic.

FINALE NATIONAL GEOGRAPHIC FOTOWEDSTRIJD 2021

De National Geographic Fotowedstrijd 2021 is de grootste fotowedstrijd van de Benelux. Deze prestigieuze competitie, die in 2007 begon, is inmiddels uitgegroeid tot een begrip onder fotografieliefhebbers in België en Nederland. Net als vorig jaar jureren ook dit jaar fotografen Sacha de Boer en Lieve Blancquaert. Nieuw in de jury dit jaar is National Geographic fotograaf Jasper Doest. National Geographic hoofdredacteuren Robbert Vermue, Renske Lamers en zendermanager Tim Beudel maken de jury compleet. Ook dit jaar presenteert Klaas van Kruistum de finale.

Op 21 november om 20.30 uur op National Geographic.



In samenwerking met duikers, wrakonderzoekers en archeologen vertelt deze serie verhalen over de laatste momenten van schepen en hun bemanning die slachtoffer zijn geworden van een ramp. Door de overblijfselen van het wrak te bestuderen met ultramoderne CGI-technieken en de nieuwste onderwatertechnologie en dit vervolgens te combineren met krachtige persoonlijke getuigenissen, komt de menselijke kant van deze tragische gebeurtenissen boven water en worden vragen, zoals hoe dit is kunnen gebeuren, beantwoord.

Vanaf 28 november elke zondag om 20.30 uur op National Geographic.