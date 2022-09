Wat staat er deze week op het menu in 'Dagelijkse Kost'?

Foto: Eén - © VRT 2022

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Pappa al pomodoro met chili en burrata

Een authentieke Italiaanse broodsoep die je perfect als zomers voorgerecht kan serveren. Met pure producten zoals tomaten, lekker brood en verse burrata heb je in geen tijd iets fantastisch op tafel staan!



Dinsdag: Schelvis in pittige curry met bloemkool en rijst

Het is eens iets anders dan gebakken vis met puree, maar daarom niet minder lekker! Deze heerlijke curry met stukjes gebakken bloemkool, heerlijke Noordzeevis, spinazie en rijst is makkelijk, snel klaar en altijd lekker.



Woensdag: Konijn 'Meus' met frietjes en kropsla

Dit is weer echte degelijke dagelijkse kost zoals iedereen het graag heeft! Speciaal voor de verjaardag van zijn papa maakt Jeroen vandaag een klassieker zoals die vroeger bij hem thuis op tafel verscheen: een stoofpot van konijn met verse frieten.



Donderdag: Abrikozen met sorbet van yoghurt en citroengras

Jeroen maakt een overheerlijk en fris dessertje op basis van verse abrikozen, Griekse yoghurt en citroengras. Dit lekkere dessert krijgt ook nog een knapperige topping van kokoscrumble.



Vrijdag: Bonensalade met handgerolde couscous en chorizo

Vandaag draait alles om boontjes. Samen met stukjes gebakken chorizo, chorizo-olie en handgerolde couscous zorgen ze voor een prachtige maaltijdsalade zoals alleen boontjes dat kunnen.

'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.15 uur op Eén.