Wat staat deze week op het menu in 'Dagelijkse Kost'?

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Gestoomde visballetjes in currysaus met bloemkool en rijst

Een kindvriendelijk gerecht met zachte, gestoomde visballetjes, een romige currysaus, gekookte bloemkool en rijst. Eenvoudig, maar daarom niet minder lekker!



Dinsdag: Koolsoep met aardapel en spek

Wat is er beter dan een kom warme soep na een stevige herfstwandeling? Jeroen maakt vandaag een rijke soep met spitskool, groene kool, aardappelen en gegaard spek, én een toast met gestoofde groene kool, kaas en spek.

Woensdag: Mokka eclairs

Het perfecte, zondagse gebakje met een vulling van mokkapudding, afgewerkt met hagelslag en chocoladeganache. Voor je het weet vind je enkel nog wat achtergebleven kruimels van deze zalige eclairs.

Donderdag: Krokant gebakken konijn met erwtjes, wortelen en gekookte aardappelen

Af en toe nog eens degelijke dagelijkse kost, weet iedereen toch te appreciëren? Dit krokant gebakken konijn met erwtjes, wortelen en een simpel gekookt patatje is daar een prachtig voorbeeld van.

Vrijdag: Groenteburger met champignons en salade met groene boontjes

Het draait vandaag in Dagelijkse kost alleen om groenten. Jeroen serveert een vegetarische burger op basis van groenten en aardappel met een klassieke champignonsaus en een frisse salade van groene boontjes. 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.15 uur op Eén.