Wat schaft de pot in 'Dagelijkse Kost'?

Foto: VRT 1 - © VRT 2023

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Konijn met pruimen en witloofsla

Jeroen haalt nog eens een rasechte klassieker uit het rijke repertoire van 'Dagelijkse kost' van stal door konijn met pruimen klaar te maken. Een gerecht dat hem onlosmakelijk aan zijn grootmoeder doet denken.



Dinsdag: Gevulde omelet met pad thai en scampi's

Een smeuïge, gevulde omelet met de volle smaken van pad thai en gebakken scampi. Klaar in een handomdraai en overheerlijk!

Woensdag: Savarin met grand marnier en sinaasappel

Een zalige cake met een luchtige textuur, gedrenkt in een marinade van sinaasappel en sinaasappellikeur. Een oude Franse patisserieklassieker waar Jeroen met plezier nog eens ruchtbaarheid aan geeft.

Donderdag: Vegetarische ragout op basis van champignons

Een vegetarische ragout op basis van gedroogde champignons en oesterzwammen. Serveer de ragout met bucatini, holle buisvormige pasta, en lekker veel parmezaan!

Vrijdag: Snert

Deze dikke maaltijdsoep op basis van spliterwten is een echte traditie bij onze noorderburen. Jeroen maakt er een zalige Dagelijkse kost-versie van. Een kom van deze winterse erwtensoep is ideaal om na een koude wandeling leeg te lepelen.