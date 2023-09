Wat schaft de pot deze week in 'Dagelijkse Kost'?

Foto: VRT 1 - © VRT 2023

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag

Strozzapreti is een pastasoort die letterlijk 'priesterwurgers' betekent, maar geen zorgen. Het enige gevaar van deze fantastische Italiaanse pasta met tomatensaus, gebakken pancetta en basilicumpesto is dat hij ongelooflijk lekker is.

Dinsdag

Schartong is een fantastisch lekkere vis die niet veel nodig heeft. Al is Jeroen zijn zelfgemaakte mosselboter wel een absolute meerwaarde. Heerlijk met een simpel gekookt aardappeltje en wat tuinkers. Woensdag

'Dagelijkse Kost' gaat de oosterse toer op met homemade gyoza's en een zoetpittige saus. De Japanse dumplings zijn gevuld met een duxelle van gebakken oesterzwam. Jeroen bakt ze in de pan voor een lekker krokant korstje. Donderdag

Met pannenkoeken is het altijd feest. Deze keer bakt Jeroen verse havermoutpannenkoeken. Hij doet er een schepje van in porto gemarineerde braambessen en een zalige amandelpudding bovenop. Een feest voor jong en oud! Vrijdag

De gouden Griekse combinatie van feta, tomaat, komkommer en olijven inspireerde Jeroen voor deze salade met wilde rijst. Jeroen werkt de salade af met stukjes gebakken merguezgehakt. Aan tafel! 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.15 uur op VRT 1.