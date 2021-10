Wat brengt Streamz in november?

'The Window' speelt zich af in de wereld van het profvoetbal. De serie volgt een ensemblecast van spelers, agenten, clubeigenaren, beheerders en journalisten, en verkent de meedogenloze werking buiten het veld van het spel.

Jordan Burdett (Samuel Jordan) is een volgzaam 17-jarig voetbaltalent dat door elke Europese club begeerd wordt.

'The Window'

Vanaf 3 november 2021

Lynn Van Royen ('Beau Séjour' en 'De Twaalf') speelt een belangrijke rol in de reeks, waarvan de laatste twee afleveringen worden geregisseerd door de Vlaming Pieter van Hees ('Generation B'). Verder zien we ook Louis Talpe, Jenne Decleir, Barbara Sarafian en Ella Leyers met bijrollen in de reeks. Deze Engelstalige serie is een productie van Boogie Entertainment en ZDF Enterprises, in co-productie met Fuiji Television network, Velvet en Streamz.

'Head of the Class'

Vanaf 5 november 2021

Deze reboot van de gelijknamige populaire komedieserie uit de jaren ’80 draait om een groep over presterende middelbare scholieren die hun grootste uitdaging aangaan: een leraar die wilt dat ze minder focussen op cijfers en meer op het opdoen van levenservaring. Docente Alicia Adams wordt vertolkt door Isabelle Gomez en de cast wordt verder aangevuld met onder andere Katie Beth Hall, Christa Miller (‘Cougar Town’), Jorge Diaz, Jolie Hoang-Rappaport (‘Watchmen’), Gavin Lewis, Dior Goodjohn (‘Glee’), Brandon Severs (‘Diary of a Future President’) en nieuwkomer Adrian Matthew Escalona. De reeks is van de hand van Bill Lawrence (‘Scrubs’), Amy Pocha en Seth Cohen (‘American Vandal’).

'Dexter: New Blood'

Vanaf 8 november 2021 (stacking - wekelijks een nieuwe aflevering)



Van 2006 tot 2013 was Dexter een razend populaire reeks waarin Michael C. Hall ('Six Feet Under') het mooie weer maakte als Dexter Morgan, een seriemoordenaar die toevallig ook voor de politie van Miami werkt. Acht jaar na de laatste aflevering keert Dexter terug in 'Dexter: New Blood'. De koele maar ook knuffelbare killer leeft nu ondergedoken in een klein stadje in New York. Hij is er gelukkig, maar zijn bloedlust en zijn verleden achtervolgen hem nog steeds. Jennifer Carter is alvast terug als Dexters zus Debra en ook John Lithgow is terug van de partij als de illustere Arthur Mitchell.

'Intelligence'

Vanaf 17 november 2021

Fan van David Schwimmer, beter bekend als Ross uit 'Friends'? Dan kan je hem in november aan het werk zien in de kersverse comedyreeks 'Intelligence'. Daarin speelt de Amerikaan een NSA-agent die naar Groot-Brittannië trekt om er een nieuwe cyberdivisie op te starten samen met een bijzondere computeranalist. Die laatste wordt in de reeks gespeeld door Nick Mohammed, die de afgelopen twee jaar populair werd dankzij zijn rol in de serie 'Ted Lasso'. Mohammed is ook verantwoordelijk voor het scenario. Een multitalent dus.

'The Sex Lives of College Girls'

Vanaf 19 november 2021 (stacking - wekelijks een nieuwe aflevering)

De nieuwe reeks van actrice, scenarioschrijfster en producente Mindy Kaling ('The Office') volgt vier kamergenoten op Essex College, een prestigieuze universiteit in New England. Ze navigeren allemaal hun complex leven door liefde, seks, familie en vriendschappen. De komedieserie introduceert een aantal nieuwkomers: Pauline Chalamet (zus van Timothée) speelt de slimme maar asociale Kimberly, Amrit Kaur is de extraverte Bela, Reneé Rapp vertolkt de verwende Leighton en Alyah Chanelle Scott is de tomboy van de vier "roomies".

'How to with John Wilson' - Seizoen 2

Vanaf 27 november 2021 (stacking - wekelijks een nieuwe aflevering)

De eigenzinnige documentairemaker en New Yorker John Wilson is terug met een kersverse verzameling reportages met een hoek af. Aan de formule van 'How to With John Wilson' is niets veranderd: hij belicht nog steeds simpele topics, werpt een blik op de levens van zijn mede-New Yorkers en laat het niet na om zijn bijzondere meningen mee te geven. Kijkplezier verzekerd voor de liefhebbers van het bijzondere en het onverwachte.

'Gossip Girl' - Seizoen 1, deel 2

Vanaf november 2021

Deel 2 van het eerste seizoen van deze serie-reboot. Acht jaar nadat de meest gelezen blog van de Upper Eastside werd opgedoekt, wordt een nieuwe generatie tieners aan de sociale controle van ‘Gossip Girl’ onderworpen. De populaire serie maakt een comeback en toont hoe sociale media en New York veranderd zijn doorheen de jaren. De iconische serie werd oorspronkelijk uitgezonden tussen 2007 en 2012. Deze herfst ontdek je hoe het verder gaat met Julien, Zoya en hun kompanen. XOXO

'Possessor'

Vanaf 3 november 2021

Doet de naam van regisseur Brandon Cronenberg je aan iemand anders denken? Dat kan, want de filmmaker is namelijk de zoon van de legendarische cineast David Cronenberg. Met 'Possessor' treedt Brandon in de voetsporen van papalief. De horrorfilm valt namelijk op door een gezonde dosis body horror, waar Brandons vader in de jaren 80 zijn handelsmerk van maakte. De cast van deze prent over een mysterieuze organisatie die het lichaam van andere mensen kan overnemen, is alvast niet van de poes. De hoofdrol is voor Andrea Riseborough. Ze wordt bijgestaan door Christopher Abbott en Jennifer Jason Leigh.

'Anna'

Vanaf 3 november 2021

Regisseur Luc Besson heeft een talent voor excentrieke actieknallers. 'Anna' is zijn recentste worp, waarin hij Sasha Luss inschakelt als knappe deerne die ook dienst doet als koelbloedige huurmoordenaar en spion. Ze knalt en knokt erop los in een film die ook wordt bevolkt door Helen Mirren, Cillian Murphy ('A Quiet Place Part 2') en Luke Evans ('No One Lives').

'The Kill Team'

Vanaf 3 november 2021

'The Kill Team' is een fictieve verfilming van de Maywand District Murders, waarbij een groepje Amerikaanse soldaten tussen 2009 en 2010 enkele Afghaanse burgers vermoordde. De film volgt een jonge soldaat die niet akkoord is met de acties van zijn meerdere, die in dit verhaal wordt vertolkt door Alexander Skarsgård ('Succession', 'Big Little Lies'). Wat volgt is een intens drama over botsende morele kompassen in een explosieve oorlogssituatie.

'Pimp'

Vanaf 17 november 2021



Keke Palmer laat zien dat ze een hoofdrol kan dragen in een rauw, grof en realistisch drama over het Amerikaanse straatleven. 'Pimp' vermijdt geen taboes en belicht zonder schroom het leven van een jonge, vrouwelijke pooier die iets probeert te maken van haar leven. Maar een simpele opdracht is dat niet.

'Tales from the Hood 3'

Vanaf 24 november 2021



Een makelaar die een appartement platbrandt om de inwoners weg te jagen, een feestje dat wordt beëindigd door een gewelddadige moordenaar, een zangeres die haar baas wil vermoorden en een dief die met een vloek te maken krijgt, dat zijn de vier huiveringwekkende verhalen die de revue passeren in deze griezelige anthologie. Dit is het derde deel in de 'Tales From the Hood', die werd opgestart in 1995.

'Bombshell'

Vanaf 29 november 2021



'Bombshell' is het waargebeurde verhaal van enkele vrouwen die Fox News-baas Roger Ailes ontmaskerden als een seksueel roofdier. De vrouwen die hem aan de schandpaal timmerden worden in de film vertolkt door Nicole Kidman, Charlize Theron en Margot Robbie. Die laatste twee ontvingen allebei een Oscarnominatie voor hun vertolking. De film won uiteindelijk een beeldje voor de haartooi en de make-up.