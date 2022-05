Wat brengt Streamz in juni?

Een nieuwe maand betekent ook heel wat nieuwe content op Streamz en Streamz+. Benieuwd wat je zoal mag verwachten? Je ontdekt het hier!

'Paraíso'

​Vanaf 1 juni in boxset op Streamz en Streamz+

Aan het eind van de zomer van 1992 verdwijnen drie 15-jarige meisjes, Sandra, Eva en Malena, spoorloos uit een nachtclub in een kustplaats. Wanneer het politieonderzoek de verkeerde richting lijkt uit te gaan, neemt Javi, de jongere broer van Sandra, de zaak in eigen handen. Samen met de hulp van zijn vrienden ontdekken ze iets wat niet van deze wereld is...

Bij het begin voelt ‘Paraiso’ aan als een typisch murder mystery, maar er volgt een onverwacht twist die de reeks naar het rijk van de fantasy leidt. De essentie van de serie draait rond het belang van vriendschap en familie en de steun die je ervan krijgt tijdens moeilijke tijden. De serie wordt vaak omschreven als de Spaanse ‘Stranger Things’, al doen de eerste afleveringen even goed denken aan een moderne versie van ‘Stand By Me’ – maar dan aan de Spaanse kust en met een paar meisjes toegevoegd aan de main cast.

'De Kasteelmoord'

​Vanaf 1 juni in boxset op Streamz en Streamz+

Tien jaar na de feiten reconstrueert deze vierdelige reeks de familievete tussen kasteelheer Stijn Saelens en schoonvader André Gyselbrecht, die eindigde in de moord op Saelens.

'Irma Vep'

​Vanaf 7 juni in wekelijkse stacking op Streamz en Streamz+

'Irma Vep' draait rond Mira (Alicia Vikander), een Amerikaanse filmster die gedesillusioneerd is door haar carrière en een recente breuk. Ze vertrekt naar Frankrijk om te schitteren als Irma Vep in een remake van de Franse stomme filmklassieker, Les Vampires. Op de achtergrond speelt een lugubere misdaad een belangrijke rol. Mira worstelt om het onderscheid tussen haarzelf en het personage dat ze speelt scherp te kunnen houden.

De reeks is van de hand van de Franse regisseur Olivier Assayas. De serie is losjes gebaseerd op de gelijknamige film van Assayas uit 1996. De serie gaat, net als de film destijds, in première op het filmfestival van Cannes.

'Dealer'

Vanaf 10 juni op Streamz en Streamz+

'DEALER' vertelt het verhaal van veertienjarige drugsdealer Johnny (Sverre Rous) die in een tehuis voor jongeren met een moeilijke thuissituatie verblijft. Hij droomt van een beter leven. Op een dag krijgt hij de beroemde succesvolle acteur Antony (Ben Segers) als vaste klant. Er ontstaat een bijzondere band tussen hen en beiden besluiten een ander pad te nemen.

'D5R' Seizoen 11

​Vanaf 22 juni in boxset op Streamz en Streamz+

De populaire jongerenreeks blijft een hit en komt met een elfde seizoen. 'D5R' is een realistische fictiereeks over vijf jongeren die elkaar kennen van school, maar ook daarbuiten onafscheidelijk zijn. Hun levens, karakters en verhalen zijn uit het leven gegrepen.

In het elfde seizoen ontmoet Kyra (Liandra Sadzo) de pleegouders van Bram en ontdekt zo een andere kant van hem. Het vertrouwen van Leyla (Angela Jakaj) wordt zwaar op de proef gesteld. Amber (Jamie-Lee Six) staat alleen in een heftige beslissing, maar gelukkig is Wout (Sander Provost) nooit veraf. Hij steunt ook Vincent (Thijs Antonneau) die een groot verlies verwerkt. De vrienden komen dichter dan ooit bij elkaar.

'Westworld' Seizoen 4

​Vanaf 27 juni in wekelijkste stacking op Streamz en Streamz+

​​Een duistere odyssee over het lot van het leven op aarde. Het verhaal van het vorig seizoen nam een kleine detour van het park om meer te focussen op de buitenwereld en het verhaal van Caleb (Aaron Paul). Natuurlijk waren er een paar reizen terug naar het animatronic wonderland, waaronder een reis naar de Tweede Wereldoorlog voor Maeve (Thandiwe Newton). Deze keer lijkt het erop dat de cast weer tijdreizen zal maken, met glimpen van Tommy-geweren in gangsterstijl, om er maar een te noemen. Natuurlijk zullen Dolores (Evan Rachel Wood) en Bernard (Wright) dit seizoen ook doorgaan met het verkennen van de natuur en de grenzen van Westworld.

'Red Sandra'

​Vanaf 27 juni op Streamz en Streamz+

'Red Sandra' vertelt het waargebeurde verhaal van de familie Massart, een verhaal dat 10 jaar geleden de media en de publieke opinie in België en ver daarbuiten beroerde. William (Sven De Ridder) en Olga (Darya Gantura) krijgen onverwacht de diagnose dat hun enige dochtertje Sandra (6) lijdt aan MLD, een zeldzame spierziekte. Ze heeft nog ongeveer een jaar te leven. De wereld van het gezin stort in elkaar. De vader weigert de hoop op te geven en gooit zich in een verbeten strijd tegen de farma-industrie. De film van Jan Verheyen en Lien Willaert is vanaf 27 juni te zien op Streamz en Streamz+.

'Hustlers'

​Vanaf 1 juni 2022 op Streamz+

'Hustlers' volgt het waargebeurde verhaal van een groepje voormalige strippers tijdens de financiële crisis in Amerika. Ze besluiten de handen ineen te steken om louche beurshandelaren een oor aan te naaien. Door de mannen te drogeren weten ze hun creditcards te bemachtigen en een hoop geld te stelen. Jennifer Lopez vertolkt in Hustlers een van de beste rollen uit haar carrière en ontving in de internationale pers heel wat lof voor haar acteerprestatie.

'Dear Evan Hansen'

​Vanaf 8 juni 2022 op Streamz+

'Dear Evan Hansen' gaat over Evan Hansen, een middelbare scholier met een angststoornis. Door een onhandige samenloop van omstandigheden ontstaat er een groot misverstand: een van de brieven die hij van zijn therapeut aan zichzelf moest schrijven, komt in verkeerde handen terecht en wordt beschouwd als een afscheidsbrief van een klasgenoot die zelfmoord pleegde.

​​De hoofdrollen in de film worden gespeeld door Ben Platt (die ook al de rol van Evan Hansen op zich nam op Broadway), Julianne Moore, Kaitlyn Dever, Amandla Stenberg, Amy Adams, Nik Dodani en Colton Ryan.

'Les Olympiades'

​Vanaf 8 juni 2022 op Streamz+

Parijs, 13de arrondissement, wijk van Les Olympiades. Emilie zoekt een huisgenoot en ontmoet Camille. Camille en Emilie worden goede vrienden, en zijn soms ook geliefden. Maar wanneer Camille verliefd wordt op Nora, zet dit zijn vriendschap met Emilie op scherp. En dat terwijl Nora net Amber heeft ontmoet. Drie jonge vrouwen en een man. Ze zijn vrienden, soms geliefden, vaak beiden. 'Les Olympiades' is de recentste film van de Franse meesterregisseur Jacques Audiard, die eerder al de Gouden Palm won voor zijn film Dheepan. 'Les Olympiades' maakte vorig jaar ook kans op de Gouden Palm en het scenario werd mee geschreven door 'Portrait de la jeune fille en feu'-regisseur Céline Sciamma.

'The Worst Person in the World'

​Vanaf 8 juni 2022 op Streamz+

'The Worst Person in the World' is een komisch drama van Joachim Trier, waarin we in 12 hoofdstukken meegenomen worden in het onstuimige liefdesleven van de dertiger Julie (Renate Reinsve). Julie wordt bijna dertig, maar kan geen genoegen nemen met haar leven. Wanneer ze dertig wordt, besluit Julie meer uit het leven te halen en zet ze een punt achter haar stabiele relatie met de 45-jarige succesvolle schrijver Aksel. Ze ontmoet de jongere en knappe Eivind, met wie ze zich in een nieuw avontuur stort. Een van de beste films van 2021, die ook enkele Oscarnominaties in de wacht sleepte.

'Don't Breathe 2'

​Vanaf 13 juni 2022 op Streamz+

Het spannende vervolg 'Don’t Breathe 2' speelt zich een aantal jaren na de dodelijke overval uit 'Don’t Breathe' (2016) af. Norman Nordstrom (Stephen Lang) leeft in stilte totdat de zonden uit zijn verleden de kop opsteken. De blinde man heeft zich jarenlang verstopt in een afgelegen hut en heeft een jong meisje opgevangen en opgevoed dat verweesd was door een verwoestende huisbrand. Hun rustige leven samen wordt verbrijzeld wanneer een groep criminelen het meisje ontvoert. Norman wordt gedwongen zijn veilige haven te verlaten om haar te redden.

'Un Monde'

​Vanaf 22 juni 2022 op Streamz+

Wanneer Nora naar het eerste leerjaar gaat, ziet ze dat haar grote broer Abel op de speelplaats wordt lastiggevallen. Terwijl haar vader wil dat ze spreekt, wil haar broer dat ze zwijgt. Nora hoopt vooral nieuwe vrienden te maken, waardoor ze voor een verscheurende keuze staat. Een meeslepende duik in het niet zo onschuldige leven op school. De film ging vorig jaar in première op het filmfestival van Cannes, werd internationaal overstelpt met lovende reacties en was ook de Belgische Oscarinzending dit jaar.