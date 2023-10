Wanneer pakt Max Verstappen dit weekend de wereldtitel Formule 1?

Max Verstappen kan dit weekend voor de derde keer wereldkampioen Formule 1 worden. En dat kan zelfs op zaterdag al zo zijn.

De Grote Prijs van Qatar is een Sprintraceweekend en dat betekent dat er op zaterdag ook al punten voor het kampioenschap kunnen worden verdiend. Als Verstappen zaterdag in de Sprint Race in de top zes eindigt, is de titel van hem. De enige die hem mathematisch nog kan bedreigen, is zijn ploegmaat Sergio Perez en wat hij doet in de Sprintrace wordt ook belangrijk.

Als de Mexicaan niet bij de eerste vier over de streep komt, is Verstappen sowieso wereldkampioen, waar hij ook finisht. Lukt dat allemaal niet, dan heeft hij zondag nog een kans. Maar het is wel zo goed als zeker: de Nederlander zal zich in Qatar voor de derde keer op rij tot wereldkampioen kronen en zo opnieuw geschiedenis schrijven. Want dan doet hij iets wat nog maar vier andere piloten hem ooit hebben voorgedaan.

Ons F1 team zorgt ervoor dat je niets mist van de spannende ontknoping. Dennis Xhaët ontvangt Marc Goossens, Massimo Bottiglieri en Jeffrey Van Hooydonck in de studio, commentaar is van Gert Vermeersch en Sam Dejonghe.

Vrijdag 6 oktober

Play Sports 1, 18u40: Studio LIVE: F1 Grote Prijs van Qatar, Kwalificaties

Zaterdag 7 oktober

Play Sports 2, 14u55: LIVE: F1 Grote Prijs van Qatar, Sprint Shootout

Play Sports 1, 19u10: Studio LIVE: F1 Grote Prijs van Qatar, Sprint Kwalificaties

Zondag 8 oktober

Play Sports 1, 18u40: Studio LIVE: F1 Grote Prijs van Qatar, Race

Maandag 9 oktober

Play Sports 1, 20u00: 'The Paddock'

'The Paddock' is ook te bekijken via de YouTube-pagina van Play Sports en te beluisteren via alle podcast platformen.