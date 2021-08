'Waarheid Durven of Doen': Jelle Cleymans verstopte zich voor zijn fans

Foto: VTM © DPG Media 2021

Vier nieuwe BV's maken vanavond, donderdag 5 augustus om 21.10 uur bij VTM, hun opwachting in de villa van 'Waarheid Durven of Doen': Jelle Cleymans, Metejoor, Evelien Van Hamme (uit 'Dertigers') en Grace Khuabi (winnares van 'The Voice van Vlaanderen 2021').

Er wordt gepolst naar wat zij het minst leuk vinden aan bekend zijn. En die vraag doet Jelle Cleymans meteen terugdenken aan zijn ‘Spring-periode’: “Het moeilijkste aan bekendheid is dat het bijna niet meer toegestaan is om publiek een slechte dag te hebben. Ik kwam ooit vanuit Oostende met de trein en er stapte een scoutsgroep van 40 man op. Ik heb toen echt mijn petje opgezet en gedaan alsof ik er niet was”, lacht hij.



