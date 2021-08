'Waarheid Durven Of Doen': de crush van Riadh Bahri op Kürt Rogiers

De villa van 'Waarheid Durven of Doen' warmt zich op voor een nieuwe week vol onthullingen en uitdagende opdrachten van bekende Vlamingen. Op maandag 2 augustus om 21.20 uur maken Valerie De Booser, Anke Buckinx, Riadh Bahri en Jasper Erkens hun opwachting in de villa.

En dat zorgt al van bij het begin voor stress bij Riadh: Anke kent hij, maar dan komt een man hun richting uit. 'Oh, daar is iemand! Is dat voor ons? Hij heeft meer interesse in de beesten dan in ons… Wie is dat? Ik ken die niet! Help, een hulplijn!', roept hij verschrikt. Het blijkt Jasper Erkens te zijn… met baard. Als laatste komt Valerie De Booser aan en zij hoeft zich gelukkig aan niemand voor te stellen.

Bij de vraag 'met welke Vlaamse bekendheid - levend of dood - zou je een avond willen doorbrengen?', vertelt Riadh dat hij al heel zijn leven verliefd is op Kürt Rogiers: 'Kan jij iets regelen, Anke?'. Dat kan ze: ze belt Kürt op en Riadh mag zijn liefdesverklaring uitspreken: 'Dag Kürt, het is met Riadh Bahri van de VRT, van het televisiejournaal. Ik heb u de voorbije maanden af en toe al eens een berichtje gestuurd via Instagram en ik kan nu eindelijk toegeven dat ik al sinds de prille jaren toen je nog paradeerde als een hunk in 'Wittekerke' en ik nog als jonge homoseksuele tiener in de kast zat, stiekem een beetje stapelzot ben op u… Dus wie weet, als je je ooit verveelt en naar Brussel wil komen, wil ik je gerust trakteren op een gezellig diner en ge moogt Anke ook meebrengen, hoor! En ik ben getrouwd, dus je moet niks vrezen van mij.' Kürt antwoordt lachend: 'Ik voel mij daar helemaal niet door geïntimideerd, dus bij deze: volgaarne - dat doen we!'

Verder legt Jasper uit hoe hij zijn Italiaanse vriendin heeft leren kennen in Amsterdam en blijkt dat Valerie en Anke op hetzelfde type man vallen. Bij de vraag 'durf je te vertellen wanneer je voor het laatst hebt gehuild en waarom?' vertelt het viertal heel openhartig over ontroerende gebeurtenissen uit hun leven.

Ook de rest van de week komen er boeiende gasten langs in de villa. Op dinsdag 3 augustus maken Gers Pardoel, Sam Gooris, Annelien Coorevits en voetbalspeelster Tessa Wullaert hun opwachting. Op woensdag 4 augustus worden Laura Tesoro, Hakim Chatar, Bert Verbeke en William Boeva uitgedaagd en op donderdag 5 augustus sluiten Jelle Cleymans, Metejoor, Evelien Van Hamme ('Dertigers') en Grace Khuabi (winnares 'The Voice van Vlaanderen 2021') de week af.

'Waarheid Durven of Doen', van maandag 2 tot en met donderdag 5 augustus om 21.20 uur bij VTM. De afleveringen zijn ook te (her)bekijken op VTM GO.