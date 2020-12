Vrouwen kiezen voor vrouwen in 'Free Love Paradise'

De zes koppels van 'Free Love Paradise' voelen zich ondertussen al helemaal thuis in de Secret Garden, een plaats met gelijkgestemde vrijgezellen die het experiment van de vrije liefde samen met hen aangaan.

In de vijfde aflevering van morgen, donderdag 3 december, om 20.45 uur bij VTM 2 blikken Bo en Cédric met gemengde gevoelens terug op hun sleepover feestje van de vorige avond. Samen met Robin en Kéty en vrijgezellen Laura, Jellisa en Justin trokken ze naar hun slaapkamer. Bo gaf tijdens het spelletje ‘doen, durven of waarheid’ aan vrijgezel Justin de pittige opdracht om aan de borsten van één van de aanwezige meisjes te voelen. Justin verkoos Bo zelf voor die opdracht, maar niet zonder het eerst aan Cédric voor te leggen: 'Justin heeft me toestemming gevraagd om aan de borsten van Bo te voelen en ik heb daar 'ja' op geantwoord, maar misschien bedoelde ik toch 'nee…'' Geeft Cédric hiermee dan toch duidelijke grenzen aan binnen dit relatie-experiment?

Shantie wil nog steeds seksueel experimenteren met een andere vrouw en neemt een enthousiaste Cristina mee op date. 'Ik ben blij dat je mij hebt gekozen op date.' Voor Shantie is die keuze evident: 'Ja, jij bent toch de mooiste vrouw hier in het resort.' Maar voor Cristina, die nog altijd droomt van een trio met haar Gaêtan, is het nog niet duidelijk hoe het dan met Shantie’s partner Pieter zit. Want dat is voor haar trio wel één man te veel. Gaêtan en Pieter proberen tot een oplossing te komen zonder de erotische plannen van hun vriendinnen te dwarsbomen.

Mariska heeft verrassend ook voor een date met een vrouw gekozen. Zij gaat op stap met vrijgezel Laura: 'Ik ben wel verbaasd dat Mariska me koos voor een date. Ik wist niet dat ze open stond voor vrouwen.' Mariska lacht wat onwennig: 'Ja, maar ik ben nog nieuw in the game. In principe ben jij mijn eerste date.' Haar partner Ivo voelt zich een stuk zelfzekerder op zijn date met Tinne.

De afleveringen van 'Free Love Paradise' zijn ook te (her)bekijken op VTM GO. De zesde en laatste aflevering is aansluitend op de uitzending van donderdagavond ook al in preview te bekijken via Streamz.

'Free Love Paradise', donderdag 3 december om 20.45 uur bij VTM 2.