Vrijdag tweede Blind Auditions van 'The Voice Kids'

Foto: VTM - © DPG Media 2020

'Ik had bijna gezegd: jij mag mijn voorprogramma doen in de Lotto Arena.' De reactie van coach Gers Pardoel op n van de kandidaten spreekt voor zich: ook in de 2de Blind Auditions van 'The Voice Kids' spat het talent van het scherm.

Het nieuwe seizoen telt naast de beruchte block-knop nog een andere nieuwigheid: Billie Eilish. De immense populariteit van het popidool laat zich ook voelen in de Blind Auditions, waar er flink wat Billie Eilish-songs de revue passeren. Eén van die megafans is Zita (14). Zij wordt door Billie Eilish zelf - of was het Ella Leyers? - verrast in het shoppingcenter.

Deze talenten zingen de pannen van het dak in de tweede Blind Auditions:

Klara Vermöhlen (11, Sint-Amandsberg) heeft suikerziekte en wil bewijzen dat iedereen met die ziekte zijn of haar dromen kan waarmaken. Ze trad al op op haar eigen benefiet, waarmee ze €25.000 inzamelde voor een diabetesmeldhond, Luna. Luna supportert mee tijdens Klara’s auditie op A Night Like This van Caro Emerald.

Tamsen Devaere (14, Wondelgem) is straatmuzikant tijdens de Gentse Feesten. Hij leerde zichzelf piano en drum spelen. 'Een mini-Sean', volgens Gers Pardoel. Voor zijn auditie koos Tamsen een grote hit over een straatmuzikant: Dance Monkey van Tones and I.

Chaya Van Mol (12, Virginal-Samme) speelt de hoofdrol in de musical Annie en waagt nu haar kans in 'The Voice Kids'. 'Eerst Annie en dan The Voice: mooi parcours', knipoogt coach Laura. Stoot Chaya door met Never Really Over van Katy Perry?

Zita Muylle (14, Sint-Andries) is net zoals haar papa een megafan van Billie Eilish en wordt door haar - of beter gezegd door Ella Leyers - verrast in het shoppingcenter. Haar auditie doet Zita op The End of The World van wie anders dan Billie Eilish.

Jill Van Hees (9, Wuustwezel) zingt al sinds haar 5 jaar en zeurt sindsdien bij mama en papa om haar in te schrijven voor 'The Voice Kids'. Met Porselein van Yasmine - 'over een glas of een beker die heel breekbaar is' - waagt ze haar kans.

Nabil Zahnoun (13, Antwerpen) zingt al 7 jaar omdat het hem blij maakt. Optreden doet hij nu voor het eerst met Price Tag van Jessie J.

Grace Ndiba (14, Hoboken) is vrijdag in gedachten bij haar overleden opa en oom wanneer ze Stand By Me van Florence + the Machine zingt.

Romina Pecceu (13, Kinrooi) droomt niet alleen van een auditie in 'The Voice Kids', ze wil ook dolgraag eens in een echte Ford Mustang zitten. Twee dromen die dankzij Sieg De Doncker waar worden. Romina zingt Samson van Regina Spektor.

Sofia Bouzid (13, Lot) is dol op muziek. Ze speelt al 5 jaar saxofoon en is lid van een fanfare. In 'The Voice Kids' probeert ze het enkel met haar stem op Bohemian Rhapsody van Queen.

Imke Voorjans (11, Dilsen) is een enorme dierenvriend en heeft thuis 11 viervoeters rondlopen. Op het podium doet ze het echter alleen, met I Want You Back van The Jackson 5. Een nummer waarop de coaches niet kunnen stilzitten.

Sid Janssen (9, Bree) wil later een beroemde musicalzanger worden. Hij is een grote fan van #LikeMe en zingt hun versie van Meisjes van Raymond Van Het Groenewoud.

Gala Aliaj (14, Grimbergen) stamt uit een artistiek nest en is het gewoon om voor de camera te staan. De looks om het te maken, heeft ze volgens de coaches alvast. Kan ze ook overtuigen met haar auditie op Don’t Know Why van Norah Jones?

'The Voice Kids', vrijdag 14 februari om 20.40 uur op VTM.