Vrijdag eerste Knockouts van 'The Voice Kids' - VIDEO

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Schattig, innemend, indrukwekkend, verbazingwekkend. Die vier woorden vatten de Knockouts van 'The Voice Kids' helemaal samen volgens coach Sean Dhondt.

De Battles maken dit jaar plaats voor een nieuwe, spannende ronde waarin per team telkens drie kandidaten individueel strijden voor één plekje in de halve finale. Na de Knockouts trekken coaches Laura, Sean, Gers en K3 met een select groepje van vier kids richting halve finale.

De Blind Auditions van 'The Voice Kids' zitten er dus op voor de coaches. Dat die niet altijd even vlot verliepen, bewijzen deze hilarische bloopers:

De eerste Knockoutaflevering belooft meteen een pittige te worden. Team Sean opent de show met drie rasechte podiumbeesten: Claire (12, Vilvoorde), Zita Muylle (14, Sint-Andries) en Thalia (14, Diepenbeek). 'Ik denk dat Sean ons heeft samen gezet omdat we alle drie wel wat attitude hebben', aldus Zita. En die attitude mogen ze meteen tonen. Sean heeft voor hen drie verschillende r&b en hiphopnummers in een eigen jasje gestoken. Claire zingt Good As Hell van Lizzo, Zita brengt One Dance van Drake en Thalia zingt Old Town Road van Lil Nas X.

Hanne, Klaasje en Marthe van K3 willen in de Knockouts omver geblazen worden. Daarvoor rekenen ze op Mette-Marie (14, Averbode), Naëma (12 jaar, Ruiselede) en Sofia (13, Burcht). Het countrythema dat de K3’tjes hebben uitgekozen voor hun Knockout lokt alvast heel wat enthousiasme. Mette-Marie zingt Nothing Breaks Like A Heart van Mark Ronson & Miley Cyrus, Sofia brengt Calm After The Storm van The Common Linnets en Naëma pakt uit met All Summer Long van Kid Rock.

Laura Tesoro rekent vrijdag op de boys om de eer van het team hoog te houden. 'Het wordt een Knockout met heel veel testosteron', klinkt het. Connor (14 jaar, Bavikhove) probeert zowel de lage als hoge noten te nailen in Bad Liar van Imagine Dragons. Justin (14 jaar, Bavikhove) probeert zijn zelfvertrouwen een boost te geven met How Do You Sleep van Sam Smith. Stan (13, Torhout) waagt zich na een Nederlandstalige auditie aan het Engels met Ordinary van Milo Meskens & Regi. Na de Knockout krijgt coach Laura het bijzonder moeilijk met de knoop die ze moet doorhakken…

Dat zijn team 'The Voice Kids' zal winnen, daar laat Gers Pardoel geen twijfel over bestaan. Misschien doet hij dat wel met Klara (11, Sint-Amandsberg), Dilara (11, Hoogstraten) of Lentel (12, Schoten), die tegen elkaar strijden. 'Jullie zijn alle drie al thuis op een podium en weten er een show van te maken', vertelt hun coach. Het showniveau wordt nog stevig opgekrikt voor hun Knockout. Dilara zingt So Am I van Ava Max, Lentel brengt Make Me Feel van Janelle Monae en Klara zingt Bury A Friend van Billie Eilish. 'Degene die de Knockout wint, is degene die ik heb zien groeien, die goed luistert en daar iets mee doet en die mij gewoon omverblaast', aldus Gers.

De eerste Knockouts worden afgesloten door team K3. Zij combineren de enige jongen in hun team, Matisse (13, Adegem), met de twee power ladies Fie (9, Beigem) en Chaya (12, Virginal-Samme). 'In 'The Voice Kids' wordt er vaak voor het Engels gekozen, maar wij dachten: laat hen maar eens in het Nederlands zingen', vertelt Hanne. Fie laat een feestje losbarsten met Allemaal van Wim Soutaer, Chaya leeft zich helemaal in tijdens Mag Ik Dan Bij Jou van Claudia De Breij. Matisse probeert een gevoelige snaar te raken met Is Dit Nu Later van Stef Bos. Voor ze het podium opgaan, leert het trio eerst de 'balpentruc' van K3 en komen ze te weten wat Marthe bedoelt als ze zegt dat iemand 'een hommel in zijn broek' heeft...

'The Voice Kids', vrijdag 13 maart om 20.40 uur bij VTM.