Vrijdag bij VTM en op VTM GO

Hierbij vind je enkele kijktips van VTM en het gratis online videoplatform VTM GO voor vrijdag 27 maart, op een rijtje.

Highlights bij VTM:

Morgenavond, vrijdag 27 maart, wordt om 20.35 uur in de laatste knockouts van 'The Voice Kids' bepaald wie de laatste plekjes in de halve finale kunnen bemachtigen.

Om 23.25 uur is er de Oscar-genomineerde Vlaamse film 'The Broken Circle Breakdown', met Veerle Baetens en Johan Heldenbergh, in een regie van Felix Van Groeningen.

Highlights bij VTM GO:

Het weekend inzetten met een film kan vrijdag bij Q2 om 20.35 uur met 'White House Down', een Amerikaanse actieprent met enkele grote namen in de hoofdrol: Jamie Foxx, Maggie Gyllenhaal en Channing Tatum bijvoorbeeld, die zich ontpopt tot nationale held. Geen probleem als je de avond zelf niet kan aanschuiven: de film is immers ook te zien bij VTM GO.