Vrederechter geeft advocaat een standje in 'Vrederechters'

Woensdag geeft VTM de kijkers opnieuw een unieke blik in het vredegerecht waar dagelijks geschillen worden uitgeklaard. In Antwerpen wordt van een man de betaling gevorderd voor een online aankoop die hij nooit zou hebben besteld.

De Brusselse advocaat van de supermarkt laat zich vervangen door een Antwerpse collega. Hij vergat zijn bewijzen mee te nemen naar de rechtszaal, waarop vrederechter Merlin de advocaat een standje geeft: 'Nu moet meneer twee keer komen, wij moeten twee keer een zitting houden… In het vervolg meester, hou er rekening mee. Dit is allemaal onnodige ballast.'

Op de openbare zitting in Tielt is een man uiterst nerveus nadat hij zijn huur een aantal maanden vergat te betalen. In Gent brengen de vrederechter en zijn griffier een bezoekje aan het rusthuis, waar een vrouw onder bewind heeft aangegeven dat ze een testament wil opmaken. De vrederechter gaat ter plaatse om vast te stellen in hoeverre ze nog in staat is om onafhankelijk haar wil te vormen.

'Vrederechters', woensdag 20 april om 21.45 uur bij VTM en ook op VTM GO.