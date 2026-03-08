Voor de laatste 'Alles in Orde!' trekt het team naar de familie Peckstadt

Als er één gezin is dat onze hulp écht kan gebruiken, dan is het dat van Erik. Hij verloor nog geen jaar geleden zijn vrouw Petra, en zoontjes Matheo en Liam hun mama.

Sinds het overlijden van Petra zijn de spullen zich blijven opstapelen. Kasten bleven gesloten. De confrontatie met de herinneringen is te pijnlijk voor Erik. Maar hij beseft dat het zo niet verder kan en doet beroep op het team van Alles in orde! om hem te helpen de broodnodige maar o zo moeilijke beslissingen te nemen.

'Alles in Orde!', maandag 9 maart om 20.45 uur op VRT 1.