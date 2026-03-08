Voor de laatste 'Alles in Orde!' trekt het team naar de familie Peckstadt
Als er één gezin is dat onze hulp écht kan gebruiken, dan is het dat van Erik. Hij verloor nog geen jaar geleden zijn vrouw Petra, en zoontjes Matheo en Liam hun mama.
Sinds het overlijden van Petra zijn de spullen zich blijven opstapelen. Kasten bleven gesloten. De confrontatie met de herinneringen is te pijnlijk voor Erik. Maar hij beseft dat het zo niet verder kan en doet beroep op het team van Alles in orde! om hem te helpen de broodnodige maar o zo moeilijke beslissingen te nemen.
'Alles in Orde!', maandag 9 maart om 20.45 uur op VRT 1.
https://www.vrt.be/vrtmax/
Meer artikels over VRT 1
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- Uitreiking Edisons live op NPO 1
- Dit zijn de kandidaten van deze week in ‘De Dag van Vandaag’
- Nieuwe EO-serie 'Klinkt als een sekte' met Israel van Dorsten
- Nieuwe dramaserie 'Rust en Vreugd' bij MAX op NPO 1
- 'Ivo op Zondag' keert terug met nieuwe rubriek over bijzondere vriendschappen
- Paramount Network presenteert 'Transformers Week' en tv-première van 'Transformers One'
- Beleef wilde en energieke jungleavonturen met de gloednieuwe 3D-animatieserie 'De Marsupilami's' op Nickelodeon
- Elke maandag een Film van de Week bij FilmBox
- In maart bij Film1 Premiere en Film1 on demand
- Deze toppers zie je in maart op de Disney Channels
Multimedia SPOTLIGHT
-
Bizar interieurplan verbaast Dina Tersago in 'Huis Gemaakt'
-
Kandidaten zetten blijvende herinnering aan 'Bestemming X'
-
Kostelijke fout zondag in 'Konvooi'
-
Netflix deelt trailer van 'Harry Styles. One Night in Manchester.'
-
Q-dj's zeiden nog nooit zo vaak 'Het Verboden Woord'
-
Yaro ontmoet zijn celebrity crush in 'The Voice van Vlaanderen'
-
Sam Gooris zijn droom komt uit in 'Expeditie Gooris'
-
Netflix deelt officiële teaser van 'Pride and Prejudice'
-
Deelnemers begeven zich op glad ijs in 'De Box'
-
'Harry Styles. One Night in Manchester.' op Netflix
-
Kijk de nieuwe Blind Auditions van 'The Voice'
-
De Camper van Sven & Anke is vertrokken!
-
De kleren maken 'De Mol'… Dan start het nieuwe seizoen!
-
'Huis Gemaakt' gaat meteen hard van start
-
Ruben Van Gucht opent 'Komen Eten' met een bekentenis
-
Grote angst in skilift bij Bockie
-
Wie wint de finale van 'Bestemming X'?
-
Netflix deelt trailer van 'Jo Nesbo’s Detective Hole'
-
Nieuwe Q-podcastreeks '1 to 10 Miles' zet 10 BV’s aan het lopen én praten
-
Ontdek hier de vibe van 'So You Think You Can Dance'
-
Het Verboden Woord is terug bij Qmusic!
-
Netflix kondigt start opnames 'Wednesday' S3 aan
-
Conrad Janssens openhartig over mama Ilse De Meulemeester
-
Kijk naar 'The Bluff' op Prime Video
-
'Datenight' nu ook te bekijken op VTM GO
-
Koen Wauters zet zijn medecoaches een hak!
-
Kijk de emotionele finale van 'Winter Vol Liefde'
-
Kijk het tweede seizoen van 'Paradise' op Disney+
-
Geen tijd voor een knuffel in 'Bestemming X'
-
Jeroom krijgt niet mis te verstane boodschap
Kijktip van de dag
Na overleg met de psychologen beslist Philippe om Veronica op een heel kordate manier bloot te stellen aan haar angst voor water. Peter krijgt steeds meer grip op zijn vliegangst tot hij zijn grootste angst onder ogen moet komen en echt alle controle moet loslaten. Philippe wil Mies en Nel helpen bij het overwinnen van hun podiumangst. De tweeling kan prachtig zingen, alleen niet voor publiek en zeker niet voor een jury. Philippe ziet alvast een eerste logische stap voor hen: meedoen aan een auditie.
'Gene Paniek', om 20.05 uur op VRT 1.