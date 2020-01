Volgende week op VTM, Q2, Vitaya en CAZ

De kleinste zangers laten hun grootste talenten zien in een nieuw seizoen van 'The Voice Kids', op vrijdag 7 februari om 20.40 uur. Wie verovert een plekje in het team van coaches Laura Tesoro, Gers Pardoel, K3 en Sean Dhondt?

In de tweede aflevering van 'BEAT VTM', op maandag 3 februari om 20.35 uur, barst het duel los tussen Kürt Rogiers en Kim. Wie mag zich kronen tot de beste dameskapper?

Mireille Schreurs hangt na 34 jaar dienst als rechter in de politierechtbank van Aalst haar zwarte toga aan de haak. Luk Alloo volgde haar enkele maanden tot haar pensioen voor 'Alloo in de Politierechtbank'. Het tweede deel van de reportagereeks is op donderdag 6 februari om 22.10 uur te zien.

In 'De Luizenmoeder', op woensdag 5 februari om 20.35 uur, maakt de school zich op voor het maken van de schoolfoto's.

An Lemmens katapulteert Roel Vanderstukken en zijn gezin terug naar 1989 in 'Groeten Uit', op dinsdag 4 februari om 20.35 uur.

Nathalie Meskens neemt op woensdag 5 februari om 21.15 uur opnieuw de beste fragmenten van de voorbije week door in 'Beste Kijkers' met Christoff, Sven De Leijer, Belle Perez en Ruth Beeckmans in het panel.

In 'Holland - België', op donderdag 6 februari om 20.35 uur, neemt team België, met teamcaptain Niels Destadsbader, Karen Damen en William Boeva het op tegen Nederlanders Ruben Nicolai, Giel de Winter en Remco Veldhuis.

Op woensdag 5 februari is er vanaf 13.35 uur een rechtstreekse en integrale uitzending van de zevende veldrit in de Ethias Cross in Maldegem.

Er staan twee tv-premières op het programma bij VTM:

- Op zaterdag 1 februari is er om 20.30 uur 'Black Panther,' de film die vorig jaar drie Oscars won.

- Op zondag 2 januari is er om 15.10 uur de familiekomedie 'Diary of a Wimpy Kid: The Long Haul'.

Q2:

De terugwedstrijd tussen KV Kortrijk en Royal Antwerp FC in de halve finale van de Croky Cup is op donderdag 6 februari vanaf 20.25 uur te zien bij Q2 en op HLN.be.

Op vrijdag 7 februari is er om 23.35 uur de tv-première van 'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri'. De film won in 2018 twee Oscars.

Vitaya:

Op vrijdag 7 februari is er om 20.40 uur de tv-première van 'Web of Dreams' uit de V.C. Andrews-reeks.

CAZ:

CAZ staat van 7 tot en met 9 februari in teken van de uitreiking van de Oscars. Het weekend wordt op vrijdag 7 februari ingezet met om 20.40 uur de beste film van het jaar 1994: 'Forrest Gump' met Tom Hanks in de hoofdrol.