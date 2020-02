Volgende week op Q2 en Vitaya

Kunnen Rode Duivels Jan Vertonghen en Toby Alderweireld met Tottenham Hotspur op woensdag 19 februari winnen van RB Leipzig in de achtste finales van de UEFA Champions League?

De wedstrijd is die dag vanaf 20.35 uur live te volgen bij Q2 en op HLN.be.

Het tiende seizoen van 'Modern Family' start vanaf 20 februari bij Q2 met elke weekdag om 19.40 uur een nieuwe aflevering.

Vanaf 18 februari kan de kijker elke dinsdag om 20.35 uur afstemmen op Q2 voor het tweede seizoen van 'America's Got Talent: The Champions'. Juryleden Simon Cowell, Howie Mandel, Heidi Klum en nieuwbakken Alesha Dixon zoeken een opvolger voor goochelaar Shin Lim, die in 2019 de talentenshow won.

Er staan drie tv-premières op het programma:

Op zaterdag 15 februari is er om 20.30 uur de actiekomedie 'The Hitman's Bodyguard', met Samuel L. Jackson en Ryan Reynolds in de hoofdrol. Diezelfde avond wordt om 22.45 uur 'The Snowman' met Michael Fassbender uitgezonden.

Het weekend wordt op vrijdag 21 februari om 20.35 uur ingezet met de thriller '47 Meters Down', waarin Mandy Moore één van de hoofdrollen vertolkt.

De highlights voor Vitaya:

In februari is het al verleiding wat de klok slaat. Op woensdag 19 februari brengt Vitaya om 20.40 uur 'Chloe', met Liam Neeson, Julianne Moore en Amanda Seyfried in de hoofdrol. In de film schakelt dokteres Catherine een prostituee in om te bewijzen dat haar man vreemdgaat.