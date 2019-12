Volgende week bij VTM

Ruth Beeckmans, Charlotte Timmers, Sven De Ridder en Rob Vanoudenhoven ontpoppen zich tot ware avonturiers in 'Code van Coppens', op woensdag 18 december om 20.35 uur.

Op maandag 16 december brengt Jens Dendoncker om 20.35 uur een boodschap over aan Lieven Scheire in naam van zijn partner Sien in 'Hoe Zal Ik Het Zeggen?'.

Wie wint 'Belgium's Got Talent 2019'? Op vrijdag 20 december staat om 20.40 uur de live finale op het programma.

Op donderdag 19 december volgt Luk Alloo om 21.40 uur Dina Tersago in 'Alloo Bij'.

In de laatste aflevering van 'Andy op Patrouille', op dinsdag 17 december om 20.35 uur, blikt Andy Peelman met zijn eigen Brusselse politiecollega's terug op zijn bezoek aan buitenlandse politieteams.

Op zaterdag 14 december is er om 20.30 uur de tv-première van 'Bridget Jones's Baby', de laatste film in de 'Bridget Jones'-reeks.

Ook VTM kijkt uit naar Kerstmis met op zaterdag 14 december om 15.00 uur de familiefilm 'Get Santa' en op zondag 15 december om 15.05 uur de tv-première van 'Santa's Little Helper'.