Vliegende bompa's verbluffen de jury in 'Belgium's Got Talent'

Met inmiddels 642.000 kijkers en 38% marktaandeel (VVA 18-54, live+uitgesteld) kon het zevende seizoen van 'Belgium's Got Talent' rekenen op een mooie start.

Dat geldt eveneens voor de dansgroep Diluna Productions, die na hun glitter and glamour-act met de eerste Golden Buzzer aan de haal ging. Nu vrijdag staan Davy Parmentier, An Lemmens, Bart Peeters en Ruth Beeckmans voor een verrassing van formaat. De twee 'oudjes' Fons en Jean-Pierre (89, Antwerpen) van de Vliegende Bompa’s doen de monden openvallen met hun bijzondere act. Ze nemen risico’s met betonmolens en boormachines en willen bewijzen dat je nooit te oud bent om plezier te maken. De jury weet even niet waar te kruipen van verbijstering… 'Ik ben helemaal in de war, ik weet niet goed wat ik moet denken', klinkt het bij Davy.

Aan opvallende dansers geen gebrek. The Kalin Brothers (18 en 22, Maasmechelen) wagen zich na 10 jaar opnieuw op het podium van 'Belgium's Got Talent'. Toen raakten ze niet verder dan de auditieronde. Ondertussen hebben Berdan en Kadir hard getraind en maken ze nu vrijdag hun comeback op het podium. Het duo zet de zaal meteen op z'n kop met een explosieve combinatie van breakdance en capoeira. Maar kunnen ze ook de jury dit keer overtuigen?

Ook beatboxer en straatmuzikant Ammar (39, Brussel) - alias Powerbeat - zorgt vrijdag voor extra ambiance. Al gaat er wel een bijzonder verhaal aan zijn talent vooraf: 'Ik leefde op straat en heb heel moeilijke jaren beleefd. Op een dag wandel ik op straat en vind ik een harmonica op de grond. En het werd een verhaal van onmetelijke liefde', vertelt Ammar. En die unieke muzikale combinatie van beatboxen en harmonica valt vooral bij Bart erg in de smaak: 'Het doet me denken aan de oude blues legendes!'

En ook deze kandidaten stelen de show:

- The Dancing Collies (2 en 25 jaar uit Assendelft, NL). De fun straalt er vanaf tijdens de doggydance van Amber en haar Border Collie Nymeria. Kunnen ze dierenvriend An overtuigen?

- Dance Kids (9 tot 12 jaar uit Brugge). Deze glittermeisjes dansen de pannen van het dak met hun disco en showdance.

- Aira Girls (15 tot 24 jaar uit Leuven). Normaal supporteren de Aira Girls als cheerleaders langs de zijlijn bij een Leuvense basketbalploeg maar nu vrijdag proberen ze de jury van 'Belgium’s Got Talent' te overtuigen met een aanstekelijke choreografie.

- Monique Van Noten (69 jaar uit Schoten). Deze vrolijke spring-in-‘t-veld maakt iedereen goedgezind met haar zelfgeschreven nummer over 'Belgium's Got Talent'.

- Recrean Skippers (23 tot 25 jaar uit Oudenaarde). Deze skippers hebben al verschillende titels op hun naam staan en verbluffen het publiek met een perfect synchrone choreografie. An Lemmens daagt Koen en Laura uit om zelf ook eens de touwtjes in handen te nemen...

- N.D.Anderson (43 jaar uit Herzele). Zijn act start met een spectaculaire opkomst in een Romeinse strijdwagen maar kan hij de jury ook overtuigen met zijn eigenzinnige versie van ‘I Am What I Am’?

- Kona en Kato (15 en 16 jaar uit Assenede). Deze dansvriendinnen willen met hun act aandacht vragen voor de jeugd die het het afgelopen coronajaar niet gemakkelijk had.

- Mathias (10 jaar uit Tienen). Mathias debuteert op het grote podium. Hij zong nog nooit voor een publiek en is behoorlijk zenuwachtig. Hij waagt zich aan Someone You Loved van Lewis Capaldi. Kan hij zijn zenuwen bedwingen?

'Belgium's Got Talent', vrijdag 10 september om 20.35 uur bij VTM.