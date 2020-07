'Vlaanderen Feest'! Uniek muziekfeest vanuit Antwerpen bij Eén!

'Vlaanderen Feest'! Uniek muziekfeest vanuit Antwerpen bij En!

Foto: © Sarah Daems - VRT 2020

Ook deze zomer viert En de Vlaamse feestdag op 11 juli met een show vol artiesten en muziek van eigen bodem. Het grote publieksevent kan dit jaar niet doorgaan, maar zowel En als Antwerpen zetten ook nu hun schouders onder een muzikale televisieshow en speciale editie van Vlaanderen feest, die op voorhand zal worden opgenomen.

Vanuit een geheime locatie in Antwerpen presenteert gastheer Peter Van de Veire deze alternatieve show bomvol artiesten en muziek van hier. Samen met artiesten als Clouseau, #LikeMe, Cleymans & Van Geel, Snelle, Gene Thomas, Niels Destadsbader, Lindsay, Lisa & Sasha, The Starlings, Bart Peeters, Wim Soutaer, Regi feat. Jake Reese en OT maakt hij er een heerlijk muziekfeest van. Will Tura wordt deze zomer 80 en viert deze bijzondere verjaardag alvast tijdens 'Vlaanderen feest' met Peter, de collega-artiesten en uiteraard door te doen wat hij het liefste doet: muziek maken en optreden.



Bart De Wever, burgemeester van Antwerpen: 'We zijn als stad erg blij dat we samen met de VRT deze alternatieve show mogelijk kunnen maken. Het jaarlijkse volksfeest op de grote markt kan dit jaar uiteraard niet doorgaan. Op deze manier is er toch een mooi muziekfeest vol Vlaamse muziek te zien op Eén, op de Vlaamse feestdag, vanuit de mooiste stad van Vlaanderen.'



'Vlaanderen Feest', zaterdag 11 juli 2020 om 20.15 uur op Eén.



