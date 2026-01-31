Viktor Verhulst zoekt zijn plek in de stilte van Corsica in 'De Columbus'

In de vierde aflevering van 'De Columbus' kruist Wim Lybaert het pad van televisiefiguur en ondernemer Viktor Verhulst. Dit keer speelt het avontuur zich af in het ruige binnenland van Corsica, waar stilte en natuur de toon zetten. Geen evidente omgeving voor een uitgesproken stadsmens, maar net daardoor wordt deze ontmoeting er één die blijft hangen.

Viktor Verhulst is gewend aan een leven vol prikkels, deadlines en beweging. De uitgestrekte landschappen en de afgelegen wegen van Corsica vormen een scherp contrast met zijn vertrouwde leefwereld. In het begin is het wennen aan de rust, aan het gebrek aan afleiding en aan het trage ritme van 'De Columbus'. Met een zacht duwtje in de rug van Wim Lybaert leert Viktor gaandeweg zijn plaats vinden in de stilte.



Terwijl gesprekken zich ontvouwen over onderweg zijn, verwachtingen en het zoeken naar balans, krijgt ook De Columbus het zwaar te verduren. De hobbelige Corsicaanse wegen laten hun sporen na: het voertuig kraakt en kreunt, alsof het zelf deelneemt aan de reis.



Zoals altijd draait 'De Columbus' niet om de bestemming, maar om wat zich onderweg aandient. Aflevering vier toont hoe confronterend én verhelderend rust kan zijn voor wie gewend is aan een leven in de stad — en hoe vertragen soms begint met gewoon blijven rijden.



'De Columbus', zondag 1 februari rond 20.00 uur op VRT 1 en VRT MAX.



