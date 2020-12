'Vijf Jaar Hier' volgt Ismail, Abas en Noor

In deze aflevering van 'Vijf Jaar Hier' maak je kennis met drie niet-begeleide minderjarigen die in 2015 in ons land asiel aanvroegen.

Noor was toen 15 jaar en komt uit Afghanistan. Ismail en Abas komen uit Somalië. In 2015 was Ismail 16 jaar en Abas 15.

Cijfers

In 2015 vroegen 2.545 alleenstaande of niet-begeleide minderjarigen asiel aan in ons land. Dat waren 2.325 jongens (91%) en 220 meisjes. Afghanistan was toen het belangrijkste herkomstland voor niet-begeleide minderjarige asielzoekers en dat is vandaag zo mogelijk nog meer het geval. Niet-begeleide minderjarigen krijgen een voogd toegewezen die hen begeleidt tijdens de asielprocedure en bij het zoeken naar een school, een woonst, en andere praktische zaken, tot ze 18 worden.

Portretten

Noor woonde in de provincie Nangarhar in Afghanistan. Zijn vader en moeder zijn overleden als hij nog kind was. Wanneer hij 15 is, krijgt hij dreigbrieven van de Taliban. Hij vlucht naar Europa, waar zijn oudere broer Sher woont. Noor verblijft eerst in een asielcentrum. Wanneer hij erkend is als vluchteling, gaat hij bij zijn broer wonen. Noor droomt ervan om professioneel cricketspeler te worden.

'Cricket is mijn droom. Of ik nu speel voor België of voor Afghanistan, het maakt niet uit. Gewoon, cricket is mijn grote droom. Bij een echte ploeg', aldus Noor.

Ismail en Abas kenden elkaar niet in Somalië, maar zijn allebei gevlucht voor de terreurorganisatie Al Shabaab. Ze worden vrienden in het asielcentrum in Kapellen. Naast hun voogd hebben ze ook een meter, Rosette, die zich met hart en ziel inzet voor de twee jongens. Ismail behaalt zijn diploma als loodgieter, Abas heeft wat meer tijd nodig omdat hij andere zorgen aan zijn hoofd heeft.

'Ik heb België niet gekozen. Ik had Engeland gekozen. Mijn smokkelaar zei toen we in het station in Brussel waren: 'Hier is Engeland'.', vertelt Ismail.

