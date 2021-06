Vier nieuwe misdaaddrama's op BBC First in juli

In juli brengt BBC First, de best bekeken buitenlandse dramazender in de Benelux, vier nieuwe misdaaddrama's naar de Belgische/Nederlandse huiskamers.

Het misdaadduo McDonald en Dodds keert terug naar BBC First voor een tweede seizoen. In de historische stad Bath zal het dynamische tweetal opnieuw drie nieuwe moordmysteries moeten oplossen.

De fans van 'Peaky Blinders' hoeven niet lang te wachten op het vervolg van de serie. Seizoen vier start een week na de uitzending van de derde serie. De familie Shelby moet nieuwe gevaren trotseren en vechten voor het voortbestaan van hun toekomst.

Een all-time favoriet bij het BBC First-publiek is 'Silent Witness'. Vanaf juli zal het dertiende seizoen twee keer per week worden uitgezonden, met nieuwe afleveringen elke vrijdag en zaterdag. Fans krijgen dus een dubbele dosis van een van de langstlopende Britse misdaadseries, alleen te zien op BBC First.

Tenslotte krijgt de Vlaamse kijker ook voor het eerst het zesde seizoen van 'Agatha Christie's Marple' te zien. Christies beruchte vrouwelijke detective lost daarin zaken op van de Caraïben tot St Mary’s Mead. Dit zesde seizoen van de serie is escapisme op zijn best.

'McDonald and Dodds' is terug met een tweede seizoen op BBC first op maandag 5 juli om 21.00 uur

In dit nieuwe seizoen van 'McDonald and Dodds' spelen Tala Gouveia ('Cold Feet') en de met een BAFTA-prijs bekroonde acteur Jason Watkins ('The Lost Honour Of Christopher Jefferies', 'Des') opnieuw hun rol als de slimme en ambitieuze Detective Chief Inspector McDonald en de bescheiden en briljante Detective Sergeant Dodds in drie nieuwe moordzaken.

De serie speelt zich af in het pittoreske Bath en koppelt de pittige McDonald, die onlangs is overgestapt van de Londense Metropolitan Police, aan de bescheiden Dodds, die het liefst niet te veel op de voorgrond treedt. Tot McDonalds verrassing vormen ze een effectieve tandem bij het oplossen van misdaden.

In de eerste aflevering, 'The Man Who Wasn't There', maken we kennis met Barbara, Mick, Gordon en Jackie. Vier rijzende sterren in de jaren tachtig, die een carrière op hoog niveau opbouwden. Nu wonen ze in Bath, maar er zijn geheimen uit het verleden die hun comfortabele bestaan in gevaar kunnen brengen. In aflevering twee, We Need To Talk About Doreen, loopt een verjaardagsweekendje helemaal verkeerd af als Angela en vier van haar vriendinnen vanuit Glasgow naar Bath reizen om het te vieren.

'Agatha Christie's Marple' seizoen zes gaat in première op BBC First op donderdag 8 juli om 20.30 uur

Miss Marple, het geliefde vrouwelijke detectivepersonage van Agatha Christie, zet haar heerschappij voort als de grande dame van het genre. Julia McKenzie levert een uitmuntende prestatie en weet Agatha Christies iconische amateurdetective perfect neer te zetten, met een onschuldige buitenkant die een vlijmscherpe geest herbergt.

Wanneer de dood van een vakantieganger haar vakantie op de Caraïben onderbreekt, is Marple niet overtuigd door de diagnose van een hartaanval, of de dreiging van voodoo, en rust ze niet voordat ze de waarheid heeft achterhaald. Terug in St. Mary Mead redt Marple een jonge vriend, maar al snel komen ze in een nog dodelijker situatie terecht. Prachtige locaties, historische kostuums en een uitstekende cast zijn de handelsmerken van deze klassieke productie, gebaseerd op het werk van 's werelds best verkopende romanschrijver.

'Peaky Blinders' seizoen 4 is vanaf woensdag 21 juli om 21.30 uur te zien op BBC First

December 1925. Tommy Shelby ('Cillian Murphy'; '28 Days Later', 'Batman Begins') is nu een Officer of the British Empire en heeft daarmee een ongekende legitimiteit verworven. De voormalige gangster is ook een eenzame man, vervreemd van zijn familie en gefocust op zaken. Maar wanneer hij op kerstavond een mysterieuze brief ontvangt, beseft Tommy dat de familie Shelby met de ondergang wordt bedreigd.

Terwijl de vijand dichterbij komt, ontvlucht Tommy zijn landhuis en keert terug naar de enige veilige plek die hij kent: Small Heath, Birmingham, de achterbuurt waar hij opgroeide. Geconfronteerd met een meer vastberaden en geraffineerde dreiging dan ooit tevoren, moet de familie een manier vinden om hun verschillen opzij te zetten, samen te werken en vechten om te overleven.

Met een spectaculaire cast bestaande uit de helaas wijlen Helen McCrory ('Skyfall'), Paul Anderson ('The Revenant'), Aidan Gillen ('Game Of Thrones'), Adrien Brody ('The Grand Budapest Hotel') en Tom Hardy ('Mad Max', 'Fury Road'), zijn de 'Peaky Blinders' terug en uit op wraak. Het vierde seizoen is geregisseerd door David Caffrey ('Line Of Duty', 'Love/Hate') en geproduceerd door Joe Donaldson ('Ripper Street').

'Silent Witness' seizoen 13 is te zien op BBC First vanaf zaterdag 31 juli om 21.00 uur

Vrijdag 30 juli wordt de laatste aflevering van seizoen 12 nog maar uitgezonden en zaterdag 31 juli start BBC First meteen met het 13de seizoen. Vanaf dan worden liefhebbers weekelijks getrakteerd op niet één, maar twee nieuwe afleveringen; op vrijdag én zaterdagavond.

In dit 13de seizoen van 'Silent Witness' wordt Leo verdacht van fraude als hij de autopsierapporten van een zaak waaraan hij gewerkt heeft niet kan laten zien. Voor hij zijn onschuld kan bewijzen, wordt hij gewelddadig aangevallen. Nikki en Harry komen tegenover elkaar te staan in een ophefmakende zaak over de verdachte dood van een rijke bankier in haar woonst in Hampstead.

Nikki wordt ingehuurd als consultant forensisch antropoloog door een particulier onderzoeksbureau en keert daarom terug naar haar ouderlijk huis in Kaapstad. Zal ze in de verleiding komen om haar verhuizing naar Zuid-Afrika permanent te maken?

Benieuwd wat er nog meer te zien is op BBC First? In juli kan je ook volgende series blijven volgen:

- Call the Midwife seizoen 10, elke dinsdag om 21.00 uur tot 3 augustus

- Broadchurch seizoen 3, elke zondag om 21.00 uur tot 25 juli

- Peaky Blinders seizoen 3, elke woensdag om 21.30 uur tot 14 juli

- Silent Witness seizoen 12, elke zaterdag om 21.00 uur tot 30 juli