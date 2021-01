Verwarde fan verrast de Meilandjes met onverwachte overnachting

Foto: VIJF - © SBS Belgium 2021

'Net doen of je gek bent' - het is de succesvolle levensfilosofie van Martien. Door je niets aan te trekken van anderen en eigenzinnige keuzes te maken, kom je het verst.

Ook nu het Chateau verkocht wordt, blijft Martien zijn eigen smaak trouw. En niet alleen het kasteel in Frankrijk moet mooi gestyled zijn, ook de boerderij in Hengelo moet typisch Meiland worden.

Onverwachts bezoek

Martien en Erica waren even ongerust toen een verwarde vrouw ’s nachts naast hun oprit wilde kamperen. Ze werden wakker van de zingende fan. Toen de familie de vrouw erop wees dat ze niet welkom was op het terrein, besloot ze even verderop langs de weg te bivakkeren.

'Chateau Meiland', dinsdag 12 januari om 20.35 uur op VIJF.