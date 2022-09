Verrassing van formaat voor Metejoor in laatste 'Tien Om Te Zien'

Vanavond gaan alle handen op de zeedijk in Westende nog één keer de lucht in voor de laatste aflevering van 'Tien Om Te Zien'. Anne, Willy, Laura en Aaron ontvangen muzikale toppers om U tegen te zeggen, zoals Clouseau, Niels Destadsbader en CAMILLE, maar ook Wim Soutaer en Sha-Na.

Pommelien Thijs brengt voor het eerst haar nieuwste song 'Wat Een Idee!?' als Vlaamse Supertip. En er staan zelfs enkele internationale kleppers op het podium. De Britse boyband Blue brengt de monsterhit 'All Rise' én hun nieuwe single 'Haven't Found You Yet'. Ook Eurovisiesongfestivalrevelatie Sam Ryder zet de dijk in vuur en vlam met 'Spaceman'.

Metejoor zorgt voor een muzikaal feest met zijn oorwurm 'Dit Is Wat Mijn Mama Zei'. Na het optreden staat hem nog een grote verrassing te wachten. Hij krijgt namelijk een platina-award overhandigd door niemand minder dan zijn eigen mama Ingrid. 'Ik stond hier te wachten en zag precies een schim van mijn vader daar bovenaan. Maar ik dacht: dat kan niet', lacht Metejoor. 'Het is dus wel degelijk waar. Wat een goed geheim!'

'Tien Om Te Zien', zondag 18 september om 19.55 uur bij VTM.