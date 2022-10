Verrassing! 'Regi Academy'-kandidaat moet plots optreden tijdens een Regi Live concert

Op zaterdag 22 oktober is het zover. Dan krijgen de finalisten van 'Regi Academy' in een bomvol Sportpaleis dé kans van hun leven. Voor de ogen van meer dan 20.000 concertgangers moeten ze Regi voor een laatste keer overtuigen van hun zang- en podiumkunsten.

Dit met maar één doel voor ogen: door de hitmachine himself uitgekozen worden als dé ster van zijn nieuwe hitsingle. Maar wie moet op donderdag 20 oktober om 20.25 uur bij VTM 2 de Regi Academy op de valreep verlaten?

In de laatste rechte lijn naar het Sportpaleis vallen de kandidaten van de ene verrassing in de andere. Regi nodigt ‘The Final Four’ uit op 'Tien Om Te Zien', waar ex-winnares Pauline de nummer één werd. Veel tijd om na te genieten van haar optreden krijgen de vier halve finalisten niet. Regi heeft hen iets te vertellen en dat nieuws slaat in als een bom. De kandidaten blijven achter met een een flink verhoogde hartslag en klamme handen.

En bij die ene verrassing blijft het niet. Terwijl Pauline één kandidaat onderdompelt in de geheimen van ‘de backstage’, krijgen drie andere kandidaten een coachingsessie tijdens een Regi Live concert. Wat ze niet weten is dat één van hen een voorproefje krijgt van het Sportpaleisconcert en enkele uren later ook effectief voor zo’n 3000 uitzinnige toeschouwers mag optreden.

Maar dan moet de grootste verrassing nog komen. De laatste vier kanshebbers worden uitgenodigd in Regi’s studio, om daar éindelijk de nieuwe hitsingle in te zingen. Het wordt een zware bevalling, dankzij de vele hoge noten. Wie geeft Regi kippenvel en verzekert zich van een plaats op het podium van het Sportpaleis? En wie valt door de mand en moet met lege handen naar huis?

'Regi Academy', donderdag 20 oktober om 20.25 uur bij VTM 2.