Verhuizen en wijnen in het nieuwe seizoen van 'Chateau Meiland'

De familie Meiland heeft hun succesformule gevonden: verhuizen en wijnen. Ook in het zesde seizoen van 'Chateau Meiland' zijn Martien en Erica opnieuw druk in de weer. Na de verhuis naar Frankrijk, de verbouwing van het Chateau en de verhuizing naar Hengelo, staat er in dit seizoen weer een nieuw avontuur op de planning: de verhuizing naar Noordwijk.

Voor het eerst terug in Frankrijk

In het nieuwe seizoen gaan de Meilandjes voor even terug naar hun oude, vertrouwde chateau in Frankrijk. Het onkruid valt de Meilandjes meteen op: 'Wat een onkruid!' Het hele ontbijtterras zit vol. Verder lijkt het allemaal heel erg mee te vallen. Het hele chateau is nog net als bij het laatste bezoek. Erica en Martien lijken zelfs even te balen van de verkoop.

Martien: 'Het is prachtig, het is nog hetzelfde. Ik vind het hier zo mooi!'