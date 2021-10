Veerle moet haar dochters overhalen om eens niet naar de prijzen te kijken in 'Steenrijk Straatarm'

Peter Schoonjans en zijn vrouw Winna Serrano wonen met zoon Leonardo in het wondermooie Sint-Martens-Latem waar ze hun eigen succesvolle kunstgalerie hebben. Zij wisselen vanavond in 'Steenrijk Straatarm' drie dagen van leven, van huis en van budget met het gezin Verbaenen uit Turnhout.

Mama Veerle, papa Marc en hun dochters Vita en Viëna zitten sinds een jaar in collectieve schuldbemiddeling. Het gezin leeft nu van 200 euro per week. Bij de wissel krijgen ze een budget van 1 200 euro voor 3 dagen. Voor het eerst in lange tijd kan er nog eens in een speelgoedwinkel geshopt worden zonder naar de prijzen te moeten kijken. En dat is nieuw voor de meisjes want ze zijn het gewoon om zuinig te moeten leven. Mama Veerle moet hen overhalen om deze keer écht wel te kiezen waar ze zin in hebben.

'Steenrijk Straatarm', donderdag 21 oktober om 21.40 uur bij VTM 2 en ook op VTM GO.