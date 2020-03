Veel romantiek maar ook eerste moeilijke momenten in 'Blind Getrouwd'

Foto: VTM - © DPG Media 2020

In Thailand, Mexico, Kenia en Bali zijn de koppels aan hun wittebroodsweken begonnen. Het is nu volop genieten van elkaar en van de paradijselijke honeymoon resorts.

Iedereen - op enkele ochtendhumeuren na - start de dag goedgezind, maar het is voor allen aanpassen aan de nieuwe situatie en elkaars gezelschap. In Kenia zijn Winnie en Jonah in alle vroegte vertrokken voor een safari door de Afrikaanse savanne, hun eerste outdoor avontuur als man en vrouw. De twee lijken mekaar al maanden te kennen en de vonken spatten er van af. Voor Tatiana en Lothar blijft het aftasten. Ondanks hun geweldige trouwdag verloopt de start van de huwelijksreis moeizaam. De realiteit komt aan: je bent ineens getrouwd, en op reis met iemand die je niet kent.

Lothar: 'Je wordt hier ‘s ochtends wakker en je staat na het zweven weer even met je voetjes op de grond. We moeten daar eerlijk over zijn: 24 uur op 24 samen zijn met iemand die je nog niet kent, dat is een enorme test.'

Experte Lotte Vanwezemael heeft een eerste en speelse opdracht voorzien met de bedoeling het ijs wat te breken.

De andere koppels trekken eropuit om zich onder te dompelen in de couleur locale. Sonny en Laura zijn aangekomen in Ubud, het hart van Bali. In de jungle daar voelen de twee zich in een speeltuin voor grote mensen en kunnen ze hun avontuurlijke kant tonen.

Ook Nick en Christophe krijgen in het Mexicaanse Merida bericht van seksuologe Lotte, wiens opdracht er vooral uit bestaat aan de hand van opdrachten en activiteiten de hormonen te stimuleren die verbinding opwekken. Lotte vindt het belangrijk om voldoende momenten van rust in te lassen dus ze vraagt Nick en Christophe mekaar te masseren om dopamine te stimuleren, het hormoon dat zorgt voor een gevoel van beloning, geluk en genot.

'Blind Getrouwd: Naspel' op VTM GO met Tatiana, Nuria en Sarah Hertens

Alle koppels zijn op huwelijksreis vertrokken en zijn vanaf nu helemaal op zichzelf aangewezen. Bab en Sean ontvangen relatietherapeute Sarah, Tatiana en Nuria, dé godmother van 'Blind Getrouwd'. Ze bespreken wat je kan verwachten van die eerste dagen: crazy in love zijn of do you just go with the flow? En hoe reageer je op een cadeautje als je geen verkeerde boodschap wil geven? Tatiana mag ook op speeddate met Sean of Bab en relatietherapeute Sarah legt uit waarom het contrast tussen de huwelijksdag en de huwelijksreis soms zo groot is.

'Blind Getrouwd', zondag 8 maart om 19.55 uur bij VTM.