'Vandaag over een Jaar': vindt donorkind An haar biologische vader?

Foto: Eén - © VRT Joost Joossen 2019

Op donderdag 13 februari ontvangt Cath Luyten in een nieuwe aflevering van 'Vandaag over een Jaar' enkele gewone Vlamingen die op n jaar tijd iets bijzonders willen realiseren.

Kelly (37 jaar) en Wesley (39) uit Lichtervelde hopen een kindje te krijgen via kunstmatige weg. De 14-jarige Nina uit Sint Pieters-Leeuw wil doorbreken als zangeres en in de Vlaamse Ultratop 10 staan. Karen (29 jaar, uit Antwerpen) wil na een kankerbehandeling 20 kilogram afvallen. Jenti (24 jaar, uit Buggenhout) zit in een rolstoel, is net 40 kilogram vermagerd en wil de 20 kilometer van Brussel afleggen met een handbike.

En dan duikt er nog een bekend gezicht op: de 31-jarige An uit Wuustwezel was vorig jaar ook te zien in 'Vandaag over een Jaar'. Ze is kind van een anonieme donor en is op zoek naar haar biologische verwanten. In 2018 had ze helaas niemand gevonden. Maar ze gaf de zoektocht niet op, en komt nu bij Cath iets bijzonders vertellen.

Deelnemer in de kijker: An (31) uit Wuustwezel: 'Ik wil mijn biologische vader vinden'

'Cath, ik heb groot nieuws.'

Het 'Vandaag over een Jaar'-verhaal van An start in 2017. Toen kwam An bij Cath vertellen over haar zoektocht naar haar bloedverwanten. An was namelijk op haar 25ste te weten gekomen dat ze verwekt werd met anoniem donorzaad. Vijf jaar later was ze nog steeds niet bekomen van de schok, maar was ze vastberaden om de ontbrekende stukjes van haar levenspuzzel te vinden. Dankzij internationale DNA-databanken ging ze op zoek naar bloedverwanten in de hoop haar halfbroers of halfzussen te vinden. Of wie weet wel haar biologische vader? Helaas kwam ze in 2018 vertellen dat ze niemand had gevonden. Maar aan opgeven dacht ze niet.

Kelly (37) en Wesley (39) uit Lichtervelde - 'Vandaag over een jaar willen wij een kindje hebben.'

'Het wordt tijd dat dit geen taboe meer is en dat koppels er over praten.' - Kelly

Kelly en Wesley zijn al tien jaar een koppel en zouden dat dolgraag bezegelen met een kindje. Helaas blijkt Wesleys zaad van slechte kwaliteit en is een natuurlijke zwangerschap quasi onmogelijk. Het koppel is dan maar een traject begonnen om op kunstmatige weg zwanger te worden, maar voorlopig zonder succes. Ze hopen heel hard dat het dit jaar zal gebeuren en dat ze over twaalf maanden met een baby op de arm kunnen binnenstappen in de studio.

Nina (14) uit Sint Pieters-Leeuw - 'Vandaag over een jaar wil ik in de top 10 staan van de Vlaamse Ultratop.'

'Ik wil het zó graag. Ik heb er alles voor over.'

Nina houdt van zingen en droomt van een carrière in de showbizz. Christophe Severs - zoon van - zag haar talent en nam haar onder zijn vleugels. Ze brachten al twee singles uit die positief werden onthaald, maar geen potten braken in de Ultratop. Nina is van plan om daar verandering in te brengen. En ze legt de lat hoog: ze wil de top tien halen en het liefst van al een duet met haar idool Stan Van Samang zingen.

Karen (29) uit Antwerpen - 'Vandaag over een jaar wil ik 20 kilogram afgevallen zijn'

'Ik mis het lijf dat ik had vóór de kanker.'

Karen heeft er een heftig gevecht tegen borstkanker opzitten. Maar dat gevecht heeft plaats gemaakt voor een nieuwe strijd. Ze wil zich terug goed in haar vel voelen. En dat is niet simpel. Want een cortisonebehandeling en een kniekwetsuur zorgden ervoor dat de kilo's er aan vlogen. Daarbovenop kreeg Karen een suikerverslaving. Dat alles resulteerde in twintig extra kilo's die Karen vandaag over een jaar kwijt wil.

Jenti (23) uit Buggenhout - ''Vandaag over een jaar wil ik finishen in de 20 kilometer van Brussel'

'Ik was zo zwaar dat ik amper nog in mijn rolstoel kon zitten.'

Drie jaar geleden was Jenti zwaarlijvig. Toen de dokters aan de alarmbel trokken, besefte Jenti dat het zo niet verder kon. Door zijn eetgewoonten helemaal om te gooien, verloor hij veertig kilogram. Nu is het tijd voor fase twee: de fysieke conditie op peil brengen, want die is onder nul. Er is maar één manier om dat te bewerkstelligen: zichzelf een ambitieus doel komen stellen bij Cath: Jenti moet en zal de twintig kilometer van Brussel afleggen met de handbike.

'Vandaag over een Jaar', donderdag 13 februari om 20.40 uur op Eén.