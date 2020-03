Vanaf maandag een nieuw seizoen van 'Westworld' op Play en Play More

Vanaf 16 maart kan je elke maandag op Telenet Play en Play More terecht voor het derde seizoen van 'Westworld'. Het derde luik van de dystopische serie speelt zich af in de achtergrond van het neo-Los Angeles van 2052.

'Westworld' seizoen 3 zal een stuk korter zijn dan de vorige seizoenen: in plaats van het standaard 10 episodes-format zullen dat er dit seizoen maar 8 zijn.

Nieuwe gezichten in 'Westworld': 'Breaking Bad'-acteur Aaron Paul, hiphopartiest Scott 'Kid Cudi' Mescudi, Lena Waithe ('Master of None'), Vincent Cassel ('La Haine', 'Irréversible') en ex-basketspeler Marshawn Lynch. HBO en de 'Westworl'd-cast houden de lippen nog stijf op elkaar wat betreft de plot van S3, maar Evan Rachel Wood tipte in een gesprek met Indiewire wel al dat dit seizoen helemaal anders zal zijn dan alles wat ze tot nu toe opgenomen hebben voor 'Westworld'.

Aan het einde van seizoen 2 ontsnapt Dolores (Evan Rachel Wood) uit 'Westworld' en komt ze terecht in de wereld buiten het park, waar ze Caleb (Aaron Paul) ontmoet. Caleb is een constructiewerker uit LA die regelmatig samenwerkt met ‘George’, een droid model G-267 van Delos. In een interview met Entertainment Weekly beschreven showrunners Jonathan Nolan en Lisa Joy de relatie tussen Dolors en Caleb als volgt: 'Caleb zal een sterke impact hebben op een gedemoraliseerde Dolores - die ontdekt hoe droids behandeld worden buiten het park en die zich in een zwakke positie bevindt als Delos-voortvluchtige.'

Maeve komt dan weer terecht in een nog onbekend deel van het park, dat helemaal in thema is van een Italiaanse stad tijdens Wereldoorlog II.