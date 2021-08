Vanaf maandag draait Peter Van de Veire weer aan 'Het Rad'

Vanaf 2 augustus draait 'Het Rad' weer op volle toeren. Peter Van de Veire doet de prijzenwinkels weer opengaan voor zijn kandidaten. Leuke puzzels, prijzen om van te dromen, bekende letterzetters en vooral veel plezier zijn de gekende ingrediënten van 'Het Rad'.

De Mispoes is uiteraard ook weer van de partij en raar maar waar - veel kandidaten willen hem zelfs graag winnen. Ondertussen is deze grappige prijs een klassieker geworden. Wim Opbrouck is ook nu weer de magazijnier van de prijzenwinkels.

Maandag 2 augustus met Willy Sommers & Christoff

'Het Rad' keert terug naar Play4 en wordt meteen een beetje Twee Om Te Zien. Peter Van de Veire ontvangt namelijk Willy Sommers en Christoff samen als letterzetters. En niet bij toeval zijn de meeste puzzels in de show liedjestitels van hen. Er wordt dus niet alleen gedraaid in 'Het Rad', er wordt ook gezongen. Ambiance verzekerd dus. Kandidaten zijn; Anouk (Lissewege) een enthousiaste opvoedster in bijzondere jeugdzorg die het refrein uit Kryptonite van 3 Doors Down goed kan uitbeelden. Lieven (Alken) is zelfstandige en heeft een concept store en Robbe (Vilvoorde), student ergotherapie.

Dinsdag 3 augustus met Gordon

Met Gordon als letterzetter weet je dat er vanalles kan gebeuren. En daar is zijn passage in 'Het Rad' geen uitzondering op. Hij helpt de kandidaten letterlijk bij het draaien aan het rad en onthuld een bijzonder geheim. Kandidaten zijn; Peter (Zepperen) die werkt als metaalarbeider en fan is van metalmuziek. Eveline (Kwaadmechelen) werkt in de farma industrie en ze heet niet alleen Cornette, ze speelt ook de kornet. Benjamin (Kessel) is een energieke content creator.

Woensdag 4 augustus met 'De Mol', Lennart Driesen

Als je 'De Mol' uitnodigt weet je nooit wat er gaat gebeuren. Lennart Driesen, de mol uit de De Mol, is de letterzetter van dienst. Tijdens het programma komen we een bijzonder verhaal te weten van de mol met een kangoeroe in de Kempen. Kandidaten zijn; Daphne (Harelbeke), Inge (Veerle Laakdal) en Bert (Oostakker). Die wil een trauma, dat hij tijdens Blokken opliep, teniet doen maar loopt bijna een nieuw trauma op als zijn plantenkennis niet op punt blijkt te staan.

Donderdag 5 augustus met James en Dorian

James Cooke en Dorian komen hun vrijgezellenavond als letterzetter vieren bij 'Het Rad'. Het koppel doet een aantal onthullingen over hun aankomende trouw en zorgt voor de nodige sfeer en romantiek. Wim Ballieu zorgt dan weer voor de nodige ballen in het programma en maakt een kandidaat zeer tevreden. Kandidaten zijn: Alison (Meerhout), Rigo (Oostrozebeke) en Nenah (Gent). Zij was ooit nog Europees kampioen 400m horden bij de junioren maar nu op missie om haar vriend – die geen fan is van 'Het Rad'- een poets te lappen.

18-letterwoord door Herman Brusselmans

In elke uitzending zit één gouden letter verstopt, al die gouden letters samen vormen een gouden puzzel. Een 18-letterwoord dat door woordkunstenaar Herman Brusselmans gekozen is. Door elke dag de gouden letter te ontdekken in het programma en ze bij te houden, kan je de gouden puzzel op het einde van de reeks invullen en kans maken op een reis naar het paradijs. Na het succes van vorige zomer is 'Het Rad' ook dit jaar weer klaar om te stralen.

'Het Rad', vanaf 2 augustus, van maandag tot donderdag om 21.25 uur op Play4.