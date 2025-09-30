Van de woestijn in Mali tot een kelder in Harelbeke: 'Tussen Leven en Dood' bewijst dat gevaar overal loert

Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
dinsdag 30 september 2025
Woensdag 1 oktober brengt VTM in 'Tussen Leven en Dood' drie nieuwe verhalen in beeld over het menselijke vermogen om te vechten om te overleven en te herstellen na onwaarschijnlijke trauma's.

Van een meisje dat meer dan vier minuten onder water vastzat tot een gewapende overval in de snikhete woestijn van Mali: Kürt Rogiers luistert naar getuigenissen van Vlamingen die het ondenkbare hebben meegemaakt. 'Tussen Leven en Dood' toont niet alleen de kwetsbaarheid van het leven, maar ook de onuitputtelijke veerkracht van de menselijke geest.


Elisa Miceli (Maasmechelen) - zat onder water vast na een kajakongeluk
Meer dan vier minuten zonder zuurstof onder water, haar broek verstrikt in een tak: dat was de ​ dramatische gebeurtenis die het leven van de toen 13-jarige Elisa Miceli voor altijd zou veranderen. Op 30 juni 2018 organiseerde haar nonkel Claudio een kajak uitstap als verjaardagsverrassing. Maar wat begon als een gezellige dag, eindigt in een tragedie wanneer Elisa's kajak omslaat bij een omgevallen boom en ze vast komt te zitten onder water.

'Die paniek wanneer je beseft: shit ik kom hier niet uit. Dat gevoel heb ik wel onthouden', herinnert Elisa zich. 'Uit het niets was die paniek ook weg en leek het alsof ik zo'n hele lange zwarte tunnel zag, en had ik het gevoel dat ik eindelijk mocht gaan slapen.' Elisa wordt uiteindelijk door haar familie gevonden, en haar broer Leonardo past levensreddende hartmassage toe. Die dag wordt niet alleen een traumatische herinnering voor Elisa, maar laat ook bij Leonardo diepe littekens achter. Jarenlang draagt hij het secundair trauma van die gebeurtenis met zich mee, zonder erover te praten. Voor het eerst deelt Leonardo zijn verhaal bij Kürt Rogiers.

Monique Van Nieuwerburgh en Paula Taghon (Aalter) - door overvallers achtergelaten in de snikhete woestijn van Mali
Hartsvriendinnen Monique en Paula droomden van een avontuurlijke reis naar Tombouctou. Wat de trip van hun leven moest worden, veranderde in een nachtmerrie toen vier gewapende mannen hun jeep tot stilstand brachten in de woestijn van Mali. Ze werden geblinddoekt en meegenomen, meer dan een uur de woestijn in, waar hun overvallers hen op hun knieën dwongen.

'Ik zei tegen Monique: Als dit ons einde is, is dit ons einde', vertelt Paula. 'En ineens zei ik in m'n binnenste: ik wil niet sterven. Sterven zonder mij te verweren? Neen.' Hun smeekbeden werkten: de overvallers lieten hen achter. Maar de woestijn was snikheet en dorst werd hun grootste vijand. ​ Na een helletocht werden Monique en Paula uiteindelijk gered door enkele locals, niet lang voor het te laat was. Vandaag keren de vrouwen bijna jaarlijks terug naar Mali, om waterputten te bouwen voor de mensen die hen toen hielpen.

Marianne Weydts en Kurt Messiaen (Harelbeke) - CO-vergiftiging
Op 13 mei 2018 eindigde een doorsnee avond in hun café in Harelbeke bijna fataal voor Kurt en Marianne. Wanneer Kurt het leeggoed sorteert in de kelder, vult die zich ongemerkt met het dodelijke gas CO. De cafébaas verliest het bewustzijn, net als Marianne die ongerust komt kijken waarom haar man zo lang wegblijft. Hun vaste klant Bart voelt dat er iets mis is wanneer hij het plots akelig stil hoort worden in de kelder. Hij zet zijn eigen leven op het spel om hen te redden.

'Tussen Leven en Dood', woensdag 1 oktober om 21.50 uur bij VTM.


