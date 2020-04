Uitgestelde huwelijksreis en rozenblaadjes in laatste deel 'Luc & Bart - Een Paar Apart'

Gemiddeld 740.000 kijkers (live+uitgesteld) stemden vorige week af op het aparte liefdesverhaal van Luc Appermont en Bart Kaëll. De twee media-iconen stapten precies 5 jaar geleden in het huwelijksbootje, maar een huwelijksreis kwam er nooit van. Tot nu.

In het tweede deel van 'Luc & Bart - Een Paar Apart' vertrekken de tortelduifjes op een idyllische trip naar Indonesië, waar ze zullen baden in luxe… én in romantische rozenblaadjes.

Zoals dat wel te verwachten is bij Luc en Bart, wordt de trip naar Indonesië geen 'gewone' reis. Want ook daar wordt duidelijk hoe verschillend en tegelijk complementair de twee zijn. 'Luc is de bedaarde oude hond die rustig in de tuin wandelt en Bart de jonge puppy die af en toe aan zijn oren komt trekken', vat Kürt Rogiers samen. 'Appermontoloog' Steven Van Herreweghe vul aan: 'Die twee kibbelen en kibbelen, maar zonder dat er ook maar één fractie negativiteit in zit.'

In 'Luc & Bart - Een Paar Apart' volgen de camera’s het koppel van bij hun eerste tussenstop in Jakarta, waar Luc in hun riante hotelkamer één van zijn verborgen talenten toont: het inpakken van koffers. De dag nadien gaan de twee - letterlijk - van de grond om per helikopter naar een prachtig hotel tussen de rijstvelden op het eiland Bali gebracht te worden. Beelden die in tijden van corona meer dan ooit doen wegdromen. Luc en Bart ondergaan ook een wellnessbehandeling waarbij vooral de lachspieren van Bart gestimuleerd worden én delen het geheim van hun eeuwige jeugd. Dat laatste heeft wat Bart betreft iets te maken met zijn verslaving aan teleshopping…

Luc en Bart staan open voor spiritualiteit en bezoeken in Indonesië een lokale goeroe die luistert naar de spirituele naam Henkie. 'Luc will be good to another woman', krijgen de heren daar verrassend genoeg te horen. Terug in Jakarta bezoeken ze een sloppenwijk waar de allerarmsten leven op en naast de spoorweg. Toch is ook daar hoop. In een geïmproviseerd klasje leert Bart de kinderen zijn hit Mooi Weer Vandaag mee te zingen.

'Bart is de avonturier en gaat alles uitproberen, terwijl Luc hem gaat beschermen', weet goede vriendin Kelly Pfaff. En dat wordt ook duidelijk tijdens de laatste stop van het koppel tijdens hun reis. In een plaatselijk restaurant staat er immers slang op het menu… Hun bloed opdrinken zou helende krachten hebben. Kan Bart Luc overtuigen om een slokje te nemen?

'Luc & Bart - Een Paar Apart', donderdag 30 april om 21.05 uur bij VTM.