Tweede seizoen van spannende dramaserie 'Manifest' vanaf maandag op VIJF

Foto: VIJF - © SBS Belgium 2020

Vanaf maandag is het vervolg van de spannende, bovennatuurlijke Amerikaanse dramaserie 'Manifest' te zien op VIJF.

Toen Montego Air Flight 828 veilig aankwam na een turbulente routinevlucht, waren de bemanning en passagiers opgelucht. Maar in de tijdspanne van die paar uur was de wereld vijf jaar ouder en hadden hun vrienden, families en collega’s na rouw om hun verlies de hoop opgegeven en verder gegaan. Nu, geconfronteerd met het onmogelijke, krijgen ze allemaal een tweede kans. Maar naarmate hun nieuwe realiteiten duidelijk worden, ontvouwt zich een dieper mysterie en sommige van de teruggekeerde passagiers beseffen al snel dat ze misschien bedoeld zijn voor iets dat groter is dan ze ooit voor mogelijk hadden gehouden.

De passagiers worden achtervolgd met visioenen en de jonge Cal ziet hierin hun grafstenen met een sterfdatum. Wat betekent dit en is dit nog terug te draaien? Michaela probeert dit samen met haar broer te achterhalen wanneer er in haar appartement een worsteling ontstaat tussen Zeke en haar ex-verloofde Jared. Er wordt een schot gelost, maar wie wordt er geraakt?

'Manifest', maandag 14 september om 20.35 uur op VIJF.