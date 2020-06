'Twee Tinten Grijs' snuift de sfeer op in Benidorm

Foto: Eén - © VRT 2020

Jan en Pascal zoeken uit of Benidorm echt de place to be is voor gepensioneerden. Ze gaan op zoek naar Vlaamse gepensioneerden die er wonen of overwinteren.

Zou dit ook iets voor hen kunnen zijn? Jan en Pascal botsen er onder meer op Sergio, een habitué van de stad, die hen ook een andere kant van Benidorm en de regio laat zien. Als dat maar goed afloopt.

'Twee Tinten Grijs', dinsdag 2 juni om 20.20 uur op Eén.