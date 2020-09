Tristans briefschrijvers mogen eerst op date met zijn mama

Na David, Frits, Veerle en Bart mogen op maandag 14 september om 20.35 uur bij VTM ook koeienboer Tristan en pensionhouder en akkerbouwer Dries hun mannen en vrouwen in levende lijve ontmoeten.

Ook zij gaan speeddaten en leren zo hun favoriete briefschrijvers beter kennen, en die hopen allemaal vurig op één iets: een plekje op de boerderij.

'De eerste indruk zal voor mij belangrijk zijn, ik vind het ontzettend spannend', zegt Tristan, die staat te popelen om de mannen die hem schreven het vuur aan de schenen te leggen. Tristans mama Mireille, zijn steun en toeverlaat, vangt de jongens feestelijk op. Een korte date met de schoonmoeder, qua vuurdoop kan dat alvast tellen.

Dries krijgt dan weer hulp van zijn schoonzussen Kirsten en Iris, want zijn huis moet spik en span zijn voor de vijf logees die hij aan het einde van de dag meteen op logement krijgt. An Lemmens geeft Dries nog wat tips voor hij aan de speeddates begin. Het valt nog af te wachten of hij ze kan omzetten in de praktijk.

Voor perenboer David zijn de dates al achter de rug. Hij is druk in de weer met het ontbijt, want zijn vijf favoriete dames sliepen een eerste nacht in zijn huis. David loopt even verloren in zijn eigen keuken, want de dames nemen meteen de controle over van zodra ze wakker zijn. In Dilsen-Stokkem is het splinternieuwe huis van paardenverzorgster Veerle ingewijd. En hoe: ze kreeg meteen vijf mannen op logement, die zich al snel thuis voelen. Ook Bart maakt zijn dames wakker. En in Hamont-Achel heeft kippenboer Frits een missie: vijf vrouwen voorzien van een eetbaar ontbijt, voor het eerst zonder de hulp van zijn moeder.

'Boer zkt Vrouw - Home Sweet Home', maandag 14 september om 20.35 uur op VTM.