Tristan en David maken finale keuze: wie mag mee op romantische trip dicht bij huis?

Foto: VTM - © DPG Media 2020

'Boer zkt Vrouw - Home Sweet Home' belooft een spannende aflevering op maandag 26 oktober om 20.40 uur. De concurrentie tussen de nog overgebleven mannen en vrouwen op de boerderijen stijgt voelbaar n perenboer David en koeienboer Tristan maken hun finale keuze: wie mag er mee op romantische trip dicht bij huis?

Vooraleer Tristan de moeilijke keuze moet maken, probeert hij er eerst nog een ontspannen dag van te maken met Steffe en Lucas. Op het programma: een uit de hand gelopen carwash op de boerderij, zeg maar een soort van schuimparty, en een trip naar het strand. 'Ik dacht, we zijn nu toch al enkele dagen samen, het wordt toch wel eens tijd dat die t-shirts uit gaan om te kijken wat voor body eronder zit. (lacht)'

Ook al zijn er op de boerderij van David nog maar twee dames over, toch is het lekker druk in huis. En in bed. 'Twee vrouwen in zijn bed, dat gaat hij zich nog lang herinneren. Maar dat kan niet blijven duren he', zegt Rebecca. 'Het zijn hier echt gouden dagen, dit ga ik nooit meer meemaken', klinkt het bij David die nog even nageniet maar straks voor een moeilijke keuze staat. 'Ik begin wel wat te twijfelen eigenlijk. Sarah heb ik altijd heel goed aangevoeld en Rebecca bloeit nu helemaal open en laat echt zien wat ze voelt voor mij.' De vrouwen durven zich kwetsbaar op te stellen, ook al betekent dat dat één van hen gekwetst zal worden. Wie heeft Davids hart gestolen en mag mee op romantische trip?

Bij varkensboer Bart is er geen sprake meer van concurrentie sinds Dagmar en Lotte zelf besloten om naar huis te vertrekken zodat Bart en Céline mekaar beter konden leren kennen. 'Als ik naar Céline kijk, heb ik het gevoel dat ik haar al jaren ken. Zij zou wel eens het meisje kunnen zijn.' Bart smijt haar voor de leeuwen: hij stelt Céline voor aan zijn moeder en zijn vijf zussen. Barts papa zei vroeger altijd: 'Als er nog een zesde meisje zou komen, zal het een Célinetje zijn'... Een teken van hierboven?

Bij Dries is de rust teruggekeerd nu enkel nog Melissa en Céline op de boerderij verblijven. Hij geniet ten volle. 'Rollebollen in het stro met twee vrouwen, we gaan daar niet onnozel over doen, dat kan je niet elke dag doen.' Melissa besluit een versnelling hoger te schakelen en heeft een verrassing voor Dries. 'Op een leuk begin van iets moois', klinkt het, maar Céline is er natuurlijk ook nog.

An-Sofie heeft kippenboer Frits nooit durven zeggen wat ze voor hem voelt, maar de tijd dringt en ze beseft dat ze haar hart op tafel moet leggen. An-Sofie en Frits zijn beide gevoelsmensen, en dat is een kant die Hanne nog niet van zichzelf liet zien.

De toekomstige partner van paardenverzorgster Veerle moet mee kunnen draaien op de boerderij, onder het toeziend oog van Veerles vader Luc. Hij besluit Nelis en Thibaut te testen. Maar niet alleen de toekomstige schoonvader moet overtuigd worden, ook Veerle uiteraard. Thibaut besluit punten te scoren door haar te verrassen.

De aflevering van 'Boer zkt Vrouw - Home Sweet Home' is ook te (her)bekijken op VTM GO.

'Boer zkt Vrouw - Home Sweet Home', maandag 26 oktober om 20.40 uur bij VTM.