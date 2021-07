Tongetjes à la Andy Peelman in 'Waarheid Durven of Doen'

Tongetjes la Andy Peelman in 'Waarheid Durven of Doen'

Op donderdag 22 juli om 21.05 uur brengen Andy Peelman, Marie Verhulst, Leen Dendievel en acteur Benny Claessens samen de avond door in 'Waarheid Durven of Doen' bij VTM. Zoals het de gewoonte is, brengen ook vanavond alle gasten een gerecht mee.

Andy Peelman ontfermt zich over het hoofdgerecht. Hij kreeg vooraf door dat één van hen geen vlees eet en dus kiest hij voor tong… die hij nog nooit van zijn leven heeft klaargemaakt. Het bakken van de vis loopt een beetje verkeerd en ook met de frietjes gaat het mis. Met de sla daarentegen kan hij gelukkig niets misdoen. 'Hé, maar dat ziet er goed uit!', klinkt het enthousiast bij Leen wanneer ze haar bord krijgt. Maar is de smaak navenant…?



Wie de winnaar wordt en een opdracht mag verzinnen voor de volgende avond, ontdekt de kijker in 'Waarheid Durven of Doen' op donderdag 22 juli om 21.05 uur bij VTM. In de aflevering van maandag 26 juli maken volgende gasten hun opwachting: Christoff, Tine Embrechts, Niels Albert en Bab Buelens. De afleveringen van 'Waarheid Durven of Doen' zijn ook te (her)bekijken op VTM GO.