Tomas De Soete wil met 'Vandaag Over een Jaar' stoppen met roken

Op donderdag 20 februari ontvangt Cath Luyten in een nieuwe aflevering van 'Vandaag Over een Jaar' enkele gewone Vlamingen die op n jaar tijd iets bijzonders willen realiseren.

Natasja (38 jaar, uit Kortenberg) wil ondanks MS en kanker een 'Body-attack' coach zijn. Tomas De Soete (42 jaar) wil na 25 jaar stoppen met roken. De 20-jarige Stien uit Wichelen heeft spasmen en zware dyslexie en wil haar middelbaar diploma halen in het traditionele onderwijs. En Robin (38 jaar, uit Duffel) heeft de ziekte van Duchenne en wil op open zee varen.

Deelnemer in de kijker: Tomas De Soete: 'Vandaag over een jaar wil ik gestopt zijn met roken.'

'Ik heb geen idee hoeveel geld het me al gekost heeft, maar het is een confrontatie die ik niet wil aangaan.'

Al een kwarteeuw is Tomas verslaafd aan sigaretten. En hij geeft eerlijk toe dat hij er nog altijd van geniet. Maar tegelijk beseft hij maar al te goed dat de argumenten op zijn. Er is geen zinnig antwoord te verzinnen op de vraag van zijn kinderen: 'Papa, waarom in godsnaam rook je?'

Toen zijn vriendin Siska zwanger was van zijn jongste dochter, beloofde Tomas dat hij zou stoppen met roken bij haar geboorte. Maar die belofte heeft hij niet kunnen waarmaken: zijn dochter wordt binnenkort twee jaar. Een mooie gelegenheid om definitief te stoppen met roken, weliswaar twee jaar na datum. Van een verslaving afraken vergt veel discipline, zeker wanneer die zo gangbaar is als roken. Vol goede moed en overtuigd van een goede afloop begint Tomas met zijn plan. Maar heeft hij het ook kunnen volhouden en mag hij zich voorgoed een ex-roker noemen? Dat ontdekt de kijker in 'Vandaag over een Jaar'.

'Door die deur terugkomen en moeten toegeven dat het is mislukt, is een afgang die ik niet wil meemaken.'

Natasja (38 jaar) uit Kortenberg - 'Vandaag over een jaar wil ik terug fitnessles geven.'

'Ook al spartelt het leven tegen, ga voor je droom. No matter what.'

Elf jaar geleden kreeg Natasja te horen dat ze MS had en dat ze nog voor het einde van dat jaar in een rolstoel zou zitten. Maar dat was buiten de wilskracht van Natasja gerekend. Ze gooide zich op het sporten en drong de MS naar de achtergrond. Meer zelfs: ze leerde 'Body-attack' kennen en volgde een intensieve training om coach te kunnen worden in deze sport. Maar net op het moment dat ze haar diploma haalde, kreeg ze de diagnose van borstkanker. Natasja kroop door een diep dal, maar bleef vastberaden om ondanks het gevecht tegen twee ziektes ooit terug vooraan in de sportzaal te staan en Body-attack lessen te geven.

Stien (20 jaar) uit Wichelen - 'Vandaag over een jaar wil ik mijn diploma halen in het secundair onderwijs.'

'Ik zal op mijn kop staan als het mij lukt. Zo graag wil ik het.'

Stien is geboren met een genmutatie, een kapot gen. Dat houdt voor haar in dat ze kampt met spasmen: ze kan niet stilzitten en heeft last van spierpijnen. In de lagere school vond Stien moeilijk haar draai en op haar tiende werd beslist dat ze naar het buitengewoon onderwijs moest. Maar daar ging het van kwaad naar erger. Ze werd er zwaar gepest en Stien werd erg ongelukkig. Achteraf gezien kwam het besef dat het buitengewoon onderwijs niet de juiste plaats voor haar was. En dat wil Stien nu rechtzetten. Ze sluit aan in het laatste jaar van het traditionele middelbaar onderwijs en hoopt vurig dat ze haar diploma kan behalen.

Robin (38 jaar) uit Duffel - 'Vandaag over een jaar wil ik hebben gevaren op open zee.'

'I'm the king of the world. Dát gevoel wil ik hebben.'

Robin werd 38 jaar geleden geboren, samen met zijn tweelingbroer Kevin. Maar terwijl Kevin zich normaal ontwikkelde, bleek Robin een motorische achterstand te hebben. Onderzoeken wezen uit dat hij lijdt aan de ziekte van Duchenne, een progressieve spierziekte met een lage levensverwachting. Robin is inmiddels zelfs de oudste Duchennepatiënt van België. Maar hij blijft genieten van elke dag en stelt zichzelf doelen waar hij naartoe kan leven. Zijn huidig doel is erg ambitieus. Hij wil een schipper vinden die met hem op open zee wil varen en hem het gevoel van complete vrijheid kan geven.

