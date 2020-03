'Tom Fietst' woensdag in Guatemala

In het En-programma 'Tom Fietst' ontmoet wielerheld Tom Boonen inspirerende mensen die op hun eigen manier de fiets gebruiken om de wereld beter te maken.

Carlos Marroquin is de bezieler van Bicimacinas in Guatemala. Hij ontwerpt de ene na de andere machine, met als basis de fiets. Zo bedacht hij al een suikerspinmaker, een maïs-peller, een notenkraker...

Carlos Marroquin: 'Na de gewelddadige burgeroorlog in Guatemala bleven veel vrouwen alleen achter, met jonge kinderen, zonder elektriciteit. Ik dacht na over manieren om hun werk makkelijker te maken. Zo begon ik met fietsen machines te bouwen, dorsmachines en wasmachines bijvoorbeeld.'

Carlos ontvangt Tom allerhartelijkst bij hem thuis en bij zijn kroostrijke gezin. Zoon Christian wil wielrenner worden, en Tom gaat kijken naar een plaatselijke wielerwedstrijd waaraan Christian meedoet. In het atelier van Carlos werken mensen van over de hele wereld, want zijn machines slagen er vaak in om met weinig geld een grote impact te hebben in de armere delen van de wereld. Tom maakt samen met hem een wasmachine voor de familie en buren van Amadeo.

'Tom Fietst', woensdag 11 maart om 20.40 uur op Eén.