Tom Barman zaterdag in 'Alleen Elvis Blijft Bestaan'

Foto: Canvas - © VRT 2020

Muzikant Tom Barman maakt ook films, video's en komt nu ook naar buiten met zijn fotografie. Een duizendpoot die negen zeer eigenzinnige fragmenten mee brengt.

Als de energieke frontman van de rockgroep dEUS, heeft Tom Barman de Belgische rockmuziek op de wereldkaart gezet. Met het elektro-project Magnus onthult Barman zijn party-kant. En met TaxiWars toont hij dat hij niet alleen fantastische jazz-albums kan samenstellen, maar zelf ook jazzmuziek kan maken om duimen en vingers van af te likken.

In zijn jonge jaren had hij nochtans de ambitie om topsporter te worden. Maar wanneer hij de meisjes en het uitgaan ontdekt, ruilt hij zijn squashraket in voor een gitaar. En hij schrijft zich in aan Sint-Lucas in Brussel, want Tom wil regisseur worden. Maar dEUS gaat snel hard. Het debuutalbum ‘Worst Case Scenario’ levert een nominatie op voor een MTV-award en een plek op popfestivals als Reading, Glastonbury en Roskilde. Tom geeft zijn studies op voor de muziek en maakt videoclips voor dEUS, Axelle Red en Arno. Hij maakt een kortfilm ‘Turnpike’ en in 2003 gaat zijn langspeelfilm ‘Any Way the Wind Blows’ in première.

Ondertussen zijn we 30 jaar verder. Barman werkt aan zijn achtste dEUS-album en heeft het scenario klaar van zijn nieuwe langspeelfilm.

Sinds vorig jaar verrast hij als begenadigd fotograaf. Tom vindt het een uitdaging om in spuuglelijke omgevingen iets interessants te ontdekken. In Portugal, vaak het decor van zijn fotografisch werk, maakt hij naar eigen zeggen 'handtekeningen van het licht'. Bovenal vindt hij het heerlijk om kunst voor zich te laten spreken en met een project bezig te zijn 'dat kunstwerkjes oplevert terwijl je alle denkprocessen kunt uitschakelen'. Werk dat instant bevrediging geeft en waarmee je jezelf veel meer kunt verrassen. De toeschouwer geniet mee van deze rasartiest. Duidelijk één die nog lang niet is uitgespeeld.

Barman kiest onder meer voor een fragment uit de documentaire Best of Enemies (van Robert Gordon en Morgan Neville): 'spetterende tv, gebracht door twee zeer eloquente intellectuelen, William Buckley en Gore Vidal, die mekaar met onvergetelijke discussies naar de keel grijpen.'

'Alleen Elvis Blijft Bestaan' met Tom Barman, zaterdag 24 oktober om 22.05 uur op Canvas en via VRT Nu. Herhaling op zondag om 18.00 uur.