Tim neemt zwaar vervuilde woonst onder handen in 'De Vuilste Jobs van Vlaanderen'

Maandag 29 maart wordt cleaner Tim ingeschakeld om een zwaar vervuilde woning schoon te maken en op te ruimen in 'De Vuilste Jobs van Vlaanderen'. Terwijl anderen zich verbazen over hoe iemand het zo ver kan laten komen, gaat Tim meteen op verkenning om in te schatten hoe hij het best te werk gaat.

De verzamelwoede liep in dit huis duidelijk uit de hand. 'Zakjes, zakjes en nog eens zakjes. Het is een opstapeling van allerlei goederen zoals zakdoekjes en dweilen, allemaal splinternieuw en nog in de verpakking. Er is zelfs nog een verdieping, maar daar geraken we momenteel nog niet', aldus Tim.



De vorige aflevering van 'De Vuilste Jobs van Vlaanderen' haalde opnieuw mooie cijfers. Ondertussen keken al meer dan 400.000 Vlamingen naar de tweede aflevering - 335.000 voor de aflevering op maandag en nog eens 71.000 voor de herhaling (live+uitgesteld). De aflevering op maandag is ook goed voor 20% marktaandeel op VVA 18-54. 'De Vuilste Jobs van Vlaanderen', maandag 29 maart om 21.45 uur bij VTM 2 en op VTM GO.