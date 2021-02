'Thuis': week 7 (2021) - PREVIEW

Foto: Eén - © VRT 2021

Simonne wordt nostalgisch en Angèle is sceptisch. Bob is thuis niet op zijn gemak, Frank luistert niet naar de waarschuwing van zijn vrouw. Adil en Christine zijn het niet eens, Karin volgt de raad van Kobe op en Peter krijgt een geheimzinnig telefoontje. Kobe is begeesterd door de ideeën van Femke en de toestand van Lowie baart Simonne en Tania zorgen. Jacques laat zich van zijn beste kant zien.

Maandag 15 februari 2021 - aflevering 4956

Waldek raadt Adil aan om wat meer te ontspannen. Simonne wordt nostalgisch. Karin en Tom zitten niet op eenzelfde lijn. Bob kan Tamara niet geruststellen. Eddy is dolenthousiast, terwijl Angèle een eerder sceptische houding aanneemt.

Dinsdag 16 februari 2021 - aflevering 4957

Bob voelt zich thuis steeds minder op zijn gemak. Femke neemt een beslissing die niet in goede aarde valt bij Peter. Simonne waarschuwt Frank, maar die heeft er geen oren naar. Karin volgt de raad op die ze van Kobe gekregen heeft. Eddy krijgt goed nieuws te horen.

Woensdag 17 februari 2021 - aflevering 4958

Het aanhoudende enthousiasme van Eddy wakkert de hoop van Angèle dan toch een beetje aan. Adil en Christine zijn het niet eens met elkaar. Bob voelt zich wat beter, maar zoekt toch Judith op. Peter krijgt een geheimzinnig telefoontje. Paulien heeft een nieuwe job.

Donderdag 18 februari 2021 - aflevering 4959

Adil en Paulien hebben een louterend gesprek. Christine is daarentegen furieus. Angèle nodigt Rosa uit voor een avondje tooghangen. Kobe luistert begeesterd naar Femke haar nieuwe ideeën. Tamara wil het Bob zo gemakkelijk mogelijk maken. Lowie krijgt onverwacht bezoek.

Vrijdag 19 februri 2021 - aflevering 4960

Tania en Simonne vinden Lowie in een zeer benarde situatie en zijn ongerust. Tamara maakt zich zorgen over Paulien. Jacques toont zich van zijn mooiste kant. Het idee van Femke wordt hartelijk onthaald door Peter, maar er zit een addertje onder het gras.

