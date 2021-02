'Thuis': week 6 (2021) - PREVIEW

Foto: Eén - © VRT 2021

Bob barst van de energie en Dieter moet Nancy teleurstellen. Karin en Kobe zijn het eens, Roxanne werkt Lowie op de zenuwen en Dieter is onder de indruk van Lexi. Femke heeft financiële zorgen. Jacques heeft belangrijk nieuws en Sam kan Angèle geruststellen. Simonne is dankbaar voor een unieke kans. Tom heeft nieuws voor Paulien en Kobe waarvan ze even slikken. Lowie en Dries hebben een verrassing voor Bob.

Maandag 8 februari 2021 - aflevering 4951

Karin en Kobe delen dezelfde mening. Lowie onderneemt actie. Angèle heeft Eddy nog iets op te biechten. Een energieke Bob is klaar om de dag te beginnen. Dieter moet zijn vrouw teleurstellen.

Dinsdag 9 februari 2021 - aflevering 4952

Tamara wil dat Bob niets te kort komt. Thilly laat het achterste van haar tong niet zien. Dieter probeert Eddy gerust te stellen wat Britney betreft. Roxanne werkt Lowie op de zenuwen. Simonne en Frank durven eindelijk eens voorzichtig aan de toekomst te denken.

Woensdag 10 februari 2021 - aflevering 4953

Paulien loopt langs bij Adil, terwijl Thilly bij Eddy voor de deur staat. Femke zit met financiële zorgen. Dieter is onder de indruk van zijn collega Lexi. Bij Boowie zetten ze alles op alles om de deadline te halen van een belangrijke klant.

Donderdag 11 februari 2021 - aflevering 4954

Bob stort zijn hart uit bij Judith. Angèle maakt zich wat ongerust over Eddy, maar Sam kan haar geruststellen. Peter aanhoort het nieuwe plan van Femke. Jacques heeft belangrijk nieuws voor een van zijn klanten. Kobe en Paulien kijken uit naar een momentje met hun tweeën.

Vrijdag 12 februri 2021 - aflevering 4955

Simonne beseft dat ze een unieke kans in de schoot geworpen krijgt. Lowie en Dries hebben een verrassing voorzien voor Bob. Eddy moet zweten om Angèle te overtuigen van zijn liefde. Paulien en Kobe slikken even bij het horen van het laatste nieuwtje van Tom.

'Thuis', van maandag tot vrijdag om 20.10 uur op Eén.

