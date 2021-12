'Thuis': week 51 (2021) - PREVIEW

Al sinds jaren is 'Thuis' bij veel Vlaamse gezinnen dé vaste afspraak om samen gezellig in de zetel te duiken en de tv-avond af te trappen. Nieuwsgierig naar volgende week? Lees de preview!

Maandag 20 december 2021 - aflevering 5121

Tim hoort verrassend nieuws. Peter en Femke moeten verschijnen voor de familierechtbank; het belooft een zware dag te worden. Een idee van Simonne valt in slechte aarde bij Frank. Viv krijgt steun van Paulien wanneer ze geplaagd wordt door Niels. Harry heeft het moeilijk.

Dinsdag 21 december 2021 - aflevering 5122

Harry moet dringend een creatieve oplossing vinden voor zijn financieel probleem. Femke en Peter nemen allebei het woord in de rechtbank en dat doet stof opwaaien. Adil lijkt gewonnen voor het idee van Viv, maar krijgt dan een tegenslag te verwerken. Ilias blijft zijn best doen ondanks alle afwijzingen. Frank loopt binnen bij Eddy.

Woensdag 22 december 2021 - aflevering 5123

Er komt een jobaanbieding binnen bij Rosa, maar die is niet voor haar. Nu de examens gedaan zijn hoopt Ilias terug wat geld te kunnen verdienen. De laatste zet van Tom stemt Karin allesbehalve gelukkig. Harry en Nora komen sinds lange tijd nog eens overeen.

Donderdag 23 december 2021 - aflevering 5124

Tim vertrekt in alle vroegte naar het werk; Sam voelt dat er iets scheelt. Ilias en Waldek slaan de handen in elkaar. Paulien krijgt een belangrijk telefoontje. Viv wordt opgepakt door de politie. De euforie bij Karin is groot, maar zal Tom kunnen meegenieten?

Vrijdag 24 december 2021 - aflevering 5125

Bij ACE wordt er een kerstdrink gehouden. Tim heeft het hoofd er niet helemaal bij wanneer hij het eten moet ophalen voor het kerstdiner bij hem thuis. Silke valt goed in de smaak bij de mannen. Rosa en Waldek hebben wel een heel apart kerstfeestje. Harry krijgt een voorstel.

'Thuis', van maandag tot vrijdag om 20.30 uur op Eén.

