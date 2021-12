'Thuis': week 50 (2021) - PREVIEW

Rosa en Waldek hebben examen en Eddy maakt zich zorgen. Nora en Harry sluiten vrede, Viv en Lowie bekvechten over kerstmis. Nancy is in alle staten. Tom is nieuwsgierig en Thilly en Judith worden verwend. Tim doet een betrapping op heterdaad. Tania houdt de lippen stijf op elkaar. Karin wordt op het matje geroepen en Marianne is nieuwsgierig. Niels en Joren komen elkaar tegen.

Maandag 13 december 2021 - aflevering 5116

Rosa en Waldek hebben examen. Karin ziet haar vermoeden bevestigd. Twijfels steken de kop op bij Femke. Het zijn spannende tijden voor Frank en Simonne. Silke probeert haar broer te overtuigen van de goede wil van hun vader. Eddy maakt zich zorgen.

Dinsdag 14 december 2021 - aflevering 5117

Nora en Harry begraven de strijdbijl. Ilias heeft de perfecte omstandigheden gevonden om zijn blokperiode door te komen. Viv en Lowie verschillen van mening wat Kerstmis betreft. Tom merkt dat de vrouwen in zijn leven iets verzwijgen. De twijfels zijn nog altijd niet weg bij Femke. Woensdag 15 december 2021 - aflevering 5118

Nancy is in alle staten wanneer ze de plannen van Femke verneemt. Britney besluit haar verleden achter zich te laten, maar dat verloopt niet van een leien dakje. Tom kan zijn nieuwsgierigheid steeds moeilijker bedwingen. Thilly en Judith worden in de watten gelegd. Donderdag 16 december 2021 - aflevering 5119

Tim doet een betrapping op heterdaad. Marianne zet Tom op zijn plaats. Viv maakt zich zorgen over haar bedrijf. Waldek en Rosa krijgen de resultaten van hun examen. Tania is niet van plan het achterste van haar tong te laten zien. Vrijdag 17 december 2021 - aflevering 5120

Karin wordt op het matje geroepen. Nancy valt van de ene teleurstelling in de andere en beseft dat ze geen oplossing zal vinden voor het probleem dat zich stelt. Tania deelt haar plannen met Simonne. Marianne is nieuwsgierig. Niels en Joren kruisen elkaar.